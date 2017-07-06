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06 Temmuz 2017 10:58

Pamukkale Belediyesinden Şehit Başsavcı Alper’e vefa

Pamukkale Belediye Meclisi, geçtiğimiz ay trafik kazasında şehit olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in adını caddede yaşatacak.

Pamukkale Belediyesinden Şehit Başsavcı Alper’e vefa

06 Temmuz 2017 10:58

Hollanda ile yaşanan kriz nedeniyle kardeş şehirliği iptal edilen Almelo’nun adını taşıyan caddeye Şehit Başsavcı Mustafa Alper’in ismi verilecek.


Pamukkale Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısının birinci oturumunda önemli bir konu gündeme geldi. Toplantıda, Hollanda ile yaşanan kriz nedeniyle kardeş şehirliği iptal edilen Almelo’nun adını taşıyan caddenin isminin değiştirilmesi görüşüldü. Pamukkale ilçe sınırları içerisinde kalan Mehmetçik ve Kınıklı Mahallelerinde bulunan “Almelo Caddesi” isminin değiştirilmesi ile ilgili verilen önerge Pamukkale Belediye Meclisi tarafından oy birliği karar verildi. Meclis, İmar Komisyonumuzdan gelen önergeyi değerlendirerek, Almelo Caddesi isminin ‘Başsavcı Mustafa Alper Caddesi’ olarak değiştirilmesine karar verdi.



"Şehit Başsavcı’nın adı ilçemizde yaşayacak"


Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısında konuyla ilgili meclise bilgi veren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, meclis üyelerine hassasiyetleri için teşekkür etti. Başkan Gürlesin, "Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin birlik ve beraberliğin bozmaya çalışan hain darbecilere karşı başarılı ve kararlı çalışmalar yapıp, hukukun üstünlüğü için cansiperane mücadele veren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in isminin, gelecek kuşaklarca da bilinmesini istedik. 15 Temmuz sürecinde, Hollanda’ya giden Dışişleri Bakanımız ile Aile Sosyal Politikalar Bakanımız ve orada yaşayan Türk vatandaşlarımıza yapılan insanlık dışı uygulamalar sonrasında Denizlili hemşehrilerimiz, ilçe sınırlarımız içerisinde kalan Mehmetçik ve Kınıklı Mahallelerinde bulunan ‘Almelo Caddesi’ isminin değiştirilmesi konusunda yoğun taleplerde bulunmuşlardı. Belediye Meclisimiz de imar komisyonumuzdan gelen önergeyi değerlendirerek, Almelo Caddesi isminin ‘Başsavcı Mustafa Alper Caddesi’ olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verdi. Meclis üyelerimize konuyla ilgili hassasiyetleri için teşekkür ediyor ve bu vesile ile elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz Başsavcı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli’yi saygıyla anıyoruz" dedi.




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