Pamukkale Belediyesi'nden şiddet mağdurlarına destek

Pamukkale Belediyesi, kadına ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele konusunda devam eden çalışmaları kapsamında valilik ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'yle destek protokolü imzalandı.

Pamukkale Belediyesi, şiddet mağduru olan ve korunmaya muhtaç kadın ve çocukların barındığı konuk evlerine desteklerine devam ediyor. Pamukkale ilçe sınırları içinde yer alan 5 Kadın ve Çocuk Konukevi ile ilgili Pamukkale Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında Denizli Valiliği'nde protokol imzalandı. Korunmaya muhtaç çocukların, toplu yaşanılan kuruluşlar yerine, ev ortamında temel ihtiyaçlarının karşılanarak yaşamlarını sürdürmeleri projesi ile bu kişilerin toplumla iç içe olmalarının sağlandığı belirtildi.

Protokol töreninde ilk olarak söz alan Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Pamukkale Belediyesi'nin geçtiğimiz yıldan bu yana 1 kadın konuk evi ve 4 tanede çocuk evinin kiralarını düzenli olarak ödediğini belirtti.

Başkan Gürlesin de, 2017 imzalanan protokolle 2018 yılında 1 kadın konuk evi 4 adet çocuk evi desteklediklerinin belirterek, “Bu destek 2019 yılında da devam edecek. Amacımız toplumumuzda şiddet mağduru kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkmak. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz içinde hassas bir konu olduğu içinde onlarla ortak bir çalışmayla bu görevimizi yerine getirmek istedik” dedi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, toplumsal konularda Denizli'deki belediyelerin duyarlı ve örnek bir şehir odluğunu ifade ederek, “Çocuk ve kadınlarımızın bu hizmetten en şekilde yararlanması için hem kamu olarak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, hem de belediyelerimizin desteğini her zaman bekliyoruz. Denizli bu konuda gerçekten örnek bir şehir. İnşallah aynı hassasiyetle devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bu önemli protokol Vali Karahan, Başkan Gürlesin ve İl Müdürü Erdoğan tarafından imzalandı.