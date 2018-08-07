Pamukkale Belediyesi’nden ücretsiz ‘İşaret dili’ kursu

Pamukkale Belediyesi sosyal belediyecilikte öncü olduğunu bir kez daha ispatlayarak, ücretsiz işaret dili kursu düzenledi. Pamukkale Halk eğitim Merkezi işbirliğiyle, Pamukkale Belediyesi tarafından ücretsiz işaret dili kursu açıldı. Bu güne kadar engellilerin engellerini aşması amacıyla bir çok projeyi hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, işitme engellileri de unutmadı. Pamukkale Belediyesi’nin ücretsiz işaret dili kurs eğitmeni Aysun Pala, kursun ihtiyaç olan bir konuda olduğunu belirterek, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’e ve kursa katılanlara çok teşekkür etti. Kurslara katılan vatandaşların birçoğunun kamu kurumlarında çalıştığını ve sürekli vatandaşlarla iletişim halinde olan insanlardan oluştuğunu ifade eden Pala “İleride hepimizin ne olacağı belli değil, hepimiz engelli adayıyız, hepimiz birer işitme engeli adayıyız. Bu nedenle bu işaret dilini öğrenmemiz önemli. Umarım ilerde meslek hayatlarında ve sosyal yaşantılarında işitme engellilere çok faydaları olur” dedi.

İşitme engelli vatandaşlarla günlük hayatta ve iş hayatında gerekli olabilecek temel konuşma eğitiminin verildiği kurslara katılım sağlayan Meryem Şencan, Songül Ahat, Emine Zühal Arıkan Öğüt, Pamukkale Belediyesi’ne ve Başkan Gürlesin’e teşekkür ettiler.

“Vatandaşımızı bizler anlamadıktan sonra hiçbir anlamı yoktur”

Başkan Gürlesi’nde, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenledikleri ilk ücretsiz işaret dili kursuna katılımın kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, “Her birimiz engelli adayı. Bu bilinçle belediye olarak her türlü engeli olan vatandaşlarımıza yönelik çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bedensel engelli vatandaşlarımız için tekerlekli sandalye, yatalak hastalarımız için hasta yatağı, görme engelliler için de konuşan saat ve baston gibi imkânlar sağlıyoruz. İşitme engelli vatandaşlarımızın engelini aşmalarına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz işaret dili kursu açtık. İşaret diliyle kendini ifade etmeye çalışan bir vatandaşımızı bizler anlamadıktan sonra hiçbir anlamı yoktur. Bu nedenle bizler de Pamukkale Belediyesi olarak bir farkındalık oluşturmak için özellikle kamu kurumlarında çalışanların katılımını beklediğimiz işaret dili kursu düzenleyerek, işitme engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarında kolaylıkla kendileriyle iletişim kuracak kişi sayısını artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Pamukkale Belediyesi Çınar ek hizmet binasında gerçekleşen ücretsiz işaret dili kurslarının ilkine 18 vatandaş başvuru da bulunarak, hafta da 3 gün süren kurslar Temmuz Ayı’nın başında başladı. 2 ay sürecek kurs sonunda katılımcılara Milli Eğitim onaylı sertifika vereceklerini de belirtildi.