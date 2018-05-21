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21 Mayıs 2018 11:42

Pamukkale Belediyesi’nden vatandaş için tapu veznesi kurdu

Denizli Pamukkale Belediyesi, tahakkuk-tahsilat ve beyan sureti vermek gibi işlemleri için belediyeye gelerek zaman kaybetmelerini önlemek için, Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne vezne kurdu.

Pamukkale Belediyesi’nden vatandaş için tapu veznesi kurdu

21 Mayıs 2018 11:42


Pamukkale Belediyesi, vatandaşlara bir kolaylık daha sağlayarak, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Tapu Kadastro Müdürlüğü içerisinde vezne kurdu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin vatandaş için sağlanan hizmetle ilgili şunları söyledi:


“Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde işlemleri biten vatandaşlar daha sonra belediye ile ilgili bölümleri çözmek için belediyemize gelmek durumunda kalıyorlardı. Bizim hizmet anlayışımız, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak ve standardını yükseltmektir. Bu sebeple Tapu Kadastro Müdürlüğü içerisindeki yeni hizmet noktamızla vatandaşlarımız belediyeye gelmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekler” dedi.


Kısa sürede ilçe halkının takdirini toplayan uygulama ile vatandaşlar birçok işlemlerini buradan gerçekleştirmeye başladı. Tapu Müdürlüğü’nde ki, haftanın 5 günü, mesai saatleri içerisinde hizmet verecek olan Pamukkale Belediyesi hizmet noktasında, emlak vergisi, rayiç bedel, tahakkuk işlemleri, çevre temizlik vergisi (ÇTV) ve ilan-reklam vergi ödemeleri ilçe belediyesine gidilmeden ödenebilecek.




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