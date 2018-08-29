Pamukkale Belediyesi’nin ağaçlandırma seferberliği

Toplam 7 etaptan oluşan projenin ilk ayağı olan şelale parkında sona yaklaşılırken, yapılan çevre düzenlemeleri ve bölgede bulunan ağaçlara ilave dikilen fidanlar bölgeye ayrı bir hava katıyor.

Türkiye’de örnek projeler arasında gösterilen ve yapımı dönemin Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından onaylanan proje kapsamında akasya, çınar, sedir, ladin, çam ve servi gibi bölge ile uyum sağlayacak ağaç türlerinden etaplar halince binlerce fidan dikimi yapılacak. Daha önce atıl bir durumda olan ve kentin tamamına hakim konumu ile şehrin en değerli arazileri arasında bulunan Kınıklı Mahallesi sınırları içerisindeki 405 dönüm arazide yapımı devam eden Seyir Tepesi projesi kapsamında, bölgede bulunan çalıların temizlenmesi sonrası ortaya çıkan ağaçların daha hızlı büyüdüğü gözlenirken, etap etap ağaç dikimi yapılarak on binlerce ağaç, bitki ve çiçek türü ile bölgenin yeşil bir vadi olarak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

“Gelecek adına önemli adımlar atıyoruz”

Alanında Türkiye’nin en büyük projesi olan Seyir Tepesi’nin çevreci yönü ile de ayrı bir değer olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, orman arazisi içerisinde yapılan çalışmanın doğaya ve çevreye zarar vermeden yapılması adına hassasiyet gösterdiklerini belirterek, Türkiye’de parmakla gösterilecek bir işe imza attıklarının altını çizdi. Ağaç dikimi ile ilgili çevre dernekleri ile görüş alışverişinde bulunarak ortak dikimler yapılacağını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Gelecek adına önemli adımlar atıyoruz. Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin ağırlıkta olduğu ve attıkları çevreci adımlarla herkesin takdirini toplayan Ateş Böceği Derneği başta olmak üzere kurumumuz gibi çevreci hassasiyeti yüksek olan kurum ve kuruluşlarla beraber önümüzdeki günlerde fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Alanda bulunan tüm ağaçları korumakla beraber, yeni fidanlar dikerek yeşilin her tonunu içinde barındıran, kentin yanı başında vatandaşlarımız için bir nefes alma noktası, bir cazibe merkezi haline gelecek ferah alanlar ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde Pamukkale İlçemizde ve Denizli’de yaşayan tüm vatandaşlarımızı davet edeceğimiz fidan dikim etkinlikleri düzenleyeceğiz. Hazırlıklarımızı bu kapsamda sürdürüyoruz. Denizli’nin incisi olacak Seyir Tepesi’nde dileyen her vatandaşımızın dikili bir ağacı olsun istiyoruz” diye konuştu.