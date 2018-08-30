Pamukkale Belediyesi’nin çocuk şenlikleri devam ediyor

“Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” sloganıyla bu yaz mahallelerde çocuk şenlikleri düzenleyen Pamukkale Belediyesi, ilçe halkının sosyal yaşantısına alternatif seçenek sunmaya devam ediyor. Yaz mevsimi başından bu yana mahallelerde gerçekleştirilen çocuk şenlikleri bu hafta sonunda da minikleri bekliyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Akköy Mahallesi’nde, 1 Eylül 2018 Cumartesi günü Deliktaş Mahallesi’nde düzenlenecek çocuk şenliğine mahalle halkıyla birlikte tüm ilçe vatandaşlarını etkinliğe davet etti. Başkan Gürlesin, “Cuma akşamı Akköy Mahallesi Kapalı Pazar yerinde, Cumartesi akşamı da Deliktaş Mahallesi Hacı Serpil Kabaklıoğlu Ortaokulu Bahçesi çocuk şenliğimiz var. Çocuklarımıza ve ailelerimize ücretsiz birçok ikramda bulunduğumuz şenliklerimizde, çocuk oyun grupları, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar çocuklarımızı bekliyor. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini amaçladığımız ve saat 20.00’de başlayacak etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.