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07 Ocak 2017 15:05

Pamukkale Belediyesi’nin karla mücadelesi sürüyor

Pamukkale Belediyesi’nin karla mücadelesi sürüyor

07 Ocak 2017 15:05

Soğuk ve kar yağışının etkili olduğu Denizli’de Pamukkale Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Uzunpınar, Gözler, Kurtluca gibi yüksek rakımlı mahallelerde ekipler yolları açık tutmak için yoğun çaba harcıyor.
Türkiye genelindeki soğuk ve yağışlı hava nedeniyle teyakkuz halinde bulunan Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gece gündüz yol açma çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde Cuma akşam sağanak yağmur yağarken yağış yüksek kesimlerde sabaha karşı 04.00’den itibaren kar şeklinde oldu. Pamukkale ilçesinin bin 200 rakımlı mahalleri olan Gözler, Uzunpınar, Akçapınar, Kurtluca ve Güzelpınar’da kar kalınlığı 25-30 santimetreyi aştı. Ekipler yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi. Toplam 60 kişinin yer aldığı ekipte 12 kepçe, 3 grayder, 5 tuz serpme aracı bulunurken, ekipler özellikle Gözler, Uzunpınar, Güzelpınar ve Akdere arasındaki yollarda temizleme çalışması yaptı. Etkili kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda araçlar zorlukla ilerlerken, Pamukkale Belediyesi ekipleri Güzlepınar-Akdere arasında yolda kalan araçları da kurtardı. Ekipler kar yağışının devam etme ihtimalini göz önünde bulundurarak gece gündüz demeden hazırlıklı olarak çalışıyor.

Gürlesin: “Ekiplerimiz yoğun çaba harcıyor”
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kışın sert yüzünü gösterdiği bu günlerde Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yoğun mesai harcadığını ifade etti. “Rakımı yüksek olan mahallelerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor” diyen Başkan Gürlesin, “Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Biz önceden yapılan planlamayla kar yağışının başlamasıyla birlikte yolları açık tutmak için çalışmalara hemen başlıyoruz. Özellikle Kurtluca, Gözler ve Uzunpınar bölgesinde yolların açık kalması için ekiplerimiz çalışıyor. Ekiplerimiz yola kalan vatandaşlarımıza da yardım ediyor. Kar yağışının etkili olduğu bu günlerde ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam edecek. Amacımız kar nedeniyle hiçbir yolumuzun kapanmaması. Ben ekiplerimizde yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



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