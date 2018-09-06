Pamukkale Belediyesi’nin yeni meclis salonu törenle açıldı

Törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Halkımıza en kaliteli hizmeti vermek için önemli kararları aldığımız meclis salonumuz ilçemize hayırlı olsun. Yeni salonda ilçemiz için hayırlı kararları almaya devam edeceğiz” dedi.

Denizli’nin büyükşehir olmasıyla 2014 yılında kurulan Pamukkale Belediyesi, geçen 53 aylık bir sürecin ardından Meclis Salonu’nu hizmete aldı. Belediye kurulmadan önceki dönemde, İl Özel İdare’nin YSE binası bakım atölyesi olarak kullanılan ve Pamukkale Belediyesi kurulduktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü’nün deposu şeklinde hizmet veren alan tadilata alındı. Modern bir görünüme kavuşturulan bina Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu olarak hizmete alındı. Eylül ayı birinci oturum toplantısı öncesinde düzenlenen kokteyle AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları Selim Arkan, Adnan Kaya, Abdullah Sevinçli, Türkay Gözlükaya, Pamukkale Belediye Meclis üyeleri, Pamukkale Belediyesi birim müdürleri ile AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, AK Parti Pamukkale İlçe Teşkilatı, Pamukkale Kent Konseyi Yönetimi, Pamukkale Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.

“İlçemize yakışır, meclis salonumuzun çok mükemmel olduğunu düşünüyorum”

Denizli’nin en büyük ilçesi konumunda olan Pamukkale ilçesine yakışır bir meclis salonu yaptıklarını belirten Başkan Gürlesin, “Meclis Salonumuzu 53 ay sonra hizmete almamızın nedeni, öncelikli olarak Pamukkale ilçemizde yapılması gereken birçok yatırım ve proje vardı ve bununla birlikte halkımıza hizmet verme noktasında birimlerimizin daha sağlıklı ortama kavuşması için gerekiyordu. Önceliği bunlara verdik ve son olarak da meclis salonumuzun artık vakti zamanı geldiğini düşündük. İlçemize yakışır, meclis salonumuzun çok mükemmel olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ederiz. 53 ay bizim nazımı çekti, salonlarının kullanımını bize açtı. Yeni meclis salonumuzun başta ilçemize, ilimize hayırlı olmasını diliyor, insanımızı mutlu edecek kararların alınacağı bir meclis salonu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Meclis 72 günlük gibi kısa bir sürede yapımı tamamlandı”

Pamukkale Belediyesi’nin yeni meclis salonu bin metrekarelik kapalı alanda, toplam 2 milyon 400 bin TL’lik maliyetle, 72 günlük gibi kısa bir sürede yapımı tamamlandı. Salonda, meclis üyeleri için 60 kişilik, başkan yardımcıları, birim müdürleri, basın için 30 kişilik oturma alanları mevcut. İçerisinde, meclis salonu, sergi ve fuaye alanı, parti grup toplantıları için odalar, mutfak, bay-bayan-engelli tuvaletleri bulunuyor. Toplantıları vatandaşların anlaşılır bir şekilde takip edebilmeleri için 12 metrekarelik led ekranla birlikte, yan duvarlarda 4 metrekarelik 2 adet led ekran bulunuyor. 2 adet harekete duyarlı kamera ile birlikte delege masalarına kartlı oylama butonları, söz isteme butonları ve mikrofonlu delege sistemleri montajı yapıldı. Meclis Salonunda akustik duvar panelleri kullanılarak daha net, doğal bir ses ortamı yakalanması sağlandı. Sistemin sürdürülebilir olması için özellikle ses, delege sistemi ve yüzde 100 temiz hava dönüşümlü havalandırma ve klima sistemi bulunuyor.

Yeni meclis binası kurdele kesilmesi ve protokol üyelerinin binayı gezmesi ile sona erdi.