Pamukkale Belediyespor galibiyetle başladı

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2018-2019 sezonunun ilk maçında konuk ettiği Yeşilgönen Belediyespor Engelliler Spor Kulübü'nü 53-39 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Pamukkale Belediyesi'nin 2015 yılında kurduğu Pamukkale Spor Kulübü'nün ilk branşı olan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 2018-2019 sezonunun ilk maçını Hasan Güngör Spor Salonu'nda oynadı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Deplasmanlı Bölgesel A Ligi'ndeki 4. Sezonunun ilk iç saha maçında mavi-beyazlı takımın rakibi Yeşilgönen Belediyespor Engelliler Spor Kulübü oldu. Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, yeni formaları ile çıktıkları sezonun ilk maçında Yeşilgönen Belediyespor Engelliler Spor Kulübü'nü mağlup etmeyi başardı. Maça hızlı başlayan Pamukkale Belediyespor, ilk periyodu 15-9 kazanırken, ikinci periyodda da aynı skor ortaya çıkınca devre 30-18'lik galibiyetle kapandı. 3. Periyodda ev sahibi takım 8 sayı bulurken, konuk takım 6 sayıda kaldı. Son periyod büyük çekişmeye sahne olurken her iki takımda 15'er sayı buldu. Maçı Pamukkale Belediyespor 53-39 kazanarak, sezona galibiyetle başladı. Pamukkale Belediyespor takımı sezonun ikinci maçında 25 Kasım Pazar günü Bahçelievler Spor Salonu'nda saat 15.00'deki maçta İstanbul Engelliler Spor Kulübü'ne konuk olacak.