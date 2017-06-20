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20 Haziran 2017 09:43

Pamukkale Belediyesporlu Meryem Tan İspanya’da

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında forma giyen Meryem Tan, Denizli’yi İspanya’da temsil ediyor.

Pamukkale Belediyesporlu Meryem Tan İspanya’da

20 Haziran 2017 09:43


Pamukkale Belediyespor’un milli takıma giden ilk oyuncularından olan Meryem Tan, Tekerlekli Sandalye A Kadınlar Milli Takımları 23.Avrupa Şampiyonası için İspanya’ya gitti. Tenerife şehrinde 20-30 Haziran günlerinde düzenlenecek şampiyonada Meryem Tan ay-yıldızlı formayı giyerek mücadele edecek. Türkiye, açılış maçında 21 Haziran günü ev sahibi İspanya ile karşılaşacak. A Kadın Milli Takımı’nın rakipleri ise İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Fransa. Şampiyonanın finalleri 30 Haziran’da oynanacak.



Gürlesin: “Gençlerin hayatını değiştirdik”


Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Denizli’de bir ilki gerçekleştirerek kurdukları Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın önemli başarılara imza atmasının yanı sıra, takım oyuncularının milli takımlara gitmesinden dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti. Başkan Gürlesin, “Sporcumuz Meryem Tan’ı, milli takımla birlikte A Kadınlar Milli Takımları 23.Avrupa Şampiyonası için İspanya’ya uğurladık. Oyuncumuza ve milli takımımıza başarılar diliyorum. Sporcularımızın milli takımda yer alması bizleri gururlandırıyor. Biz engelliler ve gençlere ayrı önem veriyoruz. 2 sezon önce kurduğumuz tekerlekli sandalye basketbol takımımızla bir çok engelli gencimizin hayatına dokunduk. Bunlardan bir de Meryem Tan. Bu sporcumuzun yaşadığı gelişim onu milli takıma kadar taşıdı. Meryem Tan’a milli takımda başarılar diliyorum. Biz Pamukkale Belediyesi olarak sporun ve sporcuların, engellilerin ve gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.




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