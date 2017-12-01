Pamukkale Fatih Mahallesi’nde üst yapı çalışmaları başladı

Pamukkale Belediyesi, 85 Milyon TL’lik yatırımla başlanılan üstyapı atağına Fatih Mahallesi ile devam etti. Geçtiğimiz ay Deliktaş ve İncilipınar Mahallesi’nde başlayan üstyapı çalışmalarının 3. ayağında yaklaşık 30 kilometrelik mesafede, toplamda 187 sokağı kapsayan, 300 bin metrekare parke taşı, 42 bin metre bordür, 48 bin metrekare asfalt yol yapımı yapılması planlanıyor. Alt yapısı tamamlanan Deliktaş, İncilipınar, Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerinde üstyapı çalışmaları 2018 yılının sonuna kadar bitmesi planlanıyor. Pamukkale Belediye Başkan Gürlesin, Deliktaş ve İncilipınar’dan sonra, 13 etaptan oluşan Fatih Mahallesi’ndeki projeyi kendisi başlattı.

Başkan Gürlesin, üstyapı çalışmalarında en önem verdikleri noktalardan birinin, vatandaşı mağdur etmeden çalışmaları etap etap yürütmek olacağını söyledi. Pamukkale Belediyesi’nin, vatandaş odaklı çalışmalarının süreceğini belirten Gürlesin, “Şehir merkezindeki güzelliği, tüm mahallelerimize yansıtmak adına başlattığımız üstyapı atağında 3. adıma Fatih Mahallesi ile devam ediyoruz. Alt yapısı tamamlanan Deliktaş, İncilipınar, Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerimizde 85 Milyon TL’lik bir yatırımla üstyapı çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Mahallesi’nde de başlatacağız. Hedefimiz bu mahallelerimizdeki üstyapı çalışmalarını 2018 yılının sonuna kadar tamamlamak” dedi.