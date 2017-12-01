Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 17:29

Pamukkale Fatih Mahallesi’nde üst yapı çalışmaları başladı

Pamukkale Belediyesi, Fatih Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarına başladı.

Pamukkale Fatih Mahallesi’nde üst yapı çalışmaları başladı

01 Aralık 2017 17:29


Pamukkale Belediyesi, 85 Milyon TL’lik yatırımla başlanılan üstyapı atağına Fatih Mahallesi ile devam etti. Geçtiğimiz ay Deliktaş ve İncilipınar Mahallesi’nde başlayan üstyapı çalışmalarının 3. ayağında yaklaşık 30 kilometrelik mesafede, toplamda 187 sokağı kapsayan, 300 bin metrekare parke taşı, 42 bin metre bordür, 48 bin metrekare asfalt yol yapımı yapılması planlanıyor. Alt yapısı tamamlanan Deliktaş, İncilipınar, Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerinde üstyapı çalışmaları 2018 yılının sonuna kadar bitmesi planlanıyor. Pamukkale Belediye Başkan Gürlesin, Deliktaş ve İncilipınar’dan sonra, 13 etaptan oluşan Fatih Mahallesi’ndeki projeyi kendisi başlattı.


Başkan Gürlesin, üstyapı çalışmalarında en önem verdikleri noktalardan birinin, vatandaşı mağdur etmeden çalışmaları etap etap yürütmek olacağını söyledi. Pamukkale Belediyesi’nin, vatandaş odaklı çalışmalarının süreceğini belirten Gürlesin, “Şehir merkezindeki güzelliği, tüm mahallelerimize yansıtmak adına başlattığımız üstyapı atağında 3. adıma Fatih Mahallesi ile devam ediyoruz. Alt yapısı tamamlanan Deliktaş, İncilipınar, Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerimizde 85 Milyon TL’lik bir yatırımla üstyapı çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Mahallesi’nde de başlatacağız. Hedefimiz bu mahallelerimizdeki üstyapı çalışmalarını 2018 yılının sonuna kadar tamamlamak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç