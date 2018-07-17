Pamukkale Kent Konseyi, Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyesi oldu

Pamukkale Belediyesi kurumsallaşma adına önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Kanun gereği nüfusu 50 binin üzerinde olan kentlerde kurulması zorunlu olmasına rağmen birçok belediyede kent konseyi bulunmuyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, öncülüğünde ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların, siyasi parti temsilcilerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının katılımı ile Kent Konseyi kurulmuştu. 29 Kasım 2017’de Pamukkale Kent Konseyi’ni kuran Pamukkale Belediyesi, bununla kalmayıp ardından Gençlik Meclisi’nin kurulmasını sağladı. Kuruluşunun ardından 4. yılını geçiren Pamukkale Belediyesi, kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Başkan Gürlesin, bir ilçe belediyesi olan Pamukkale’nin ulusal ve uluslararası çapta temsil edilmesi için her türlü desteği veriyor. Pamukkale Kent Konseyi’nin yerel düzeyde demokratik katılımın ve uzlaşmacı kültürün yaygınlaşmasını sağlamak, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin gelişmesini sağlamak, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek gibi görevleri bulunuyor. Türkiye’deki Kent konseylerinin çatı kuruluşu olan Türkiye Kent Konseyleri Birliği, Pamukkale Kent Konseyini üyeliğe kabul etti. Ülke genlinden 88 üyesi bulunan birlikte artık Pamukkale Kent Konseyi de yer alıyor. Denizli’deki tek üyesi Pamukkale Kent Konseyi olan birlik, ulusal ve uluslararası arenada faaliyet gösteriyor.

“Bu üyeliğin faydalarına kısa sürede alacağımızı umuyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Kent Konseyi’nin önemli olduğunu ifade ederek, “Biz bir çok belediyenin kurmadığı Kent Konseyi’ni kurarak halkı karar alma mekanizmasına dâhil ettik. Biz Kent Konseyi kuruldu desinler diye yapmadık. Kent Konseyi’nde halktan gelen konular gündem oluyor. Zaman zaman konsey üyeleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Biz her zaman gençlerin yanındayız. Gençlik Meclisi de bu yılın Mayıs ayında kuruldu. Bir sonraki adım ise Pamukkale Kent Konseyi’nin ulusal anlamda adını duyurduğu Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ne üyelik oldu. Bu üyeliğin faydalarına kısa sürede alacağımızı umuyoruz. Biz Pamukkale adını ulusal ve uluslararası arenada ne kadar çok duyurabilirsek o kadar iyi olur düşüncesindeyiz. Pamukkale Kent Konseyi’nin Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ne üyeliğinin hayırlı olmasını dilerim” dedi.