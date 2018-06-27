Pamukkale Kültür Merkezi yükselmeye devam ediyor

Kuruluşunun üzerinden henüz 4 yıl geçen Pamukkale Belediyesi, geleceğe kalıcı eserler bırakmaya devam ediyor. Sağlık konusunda Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği, Cumhuriyet 112 Acil ve ASM ile Karahayıt 112 Acil ve ASM’yi, hayata geçiren Pamukkale Belediyesi’nin Bağbaşı’ndaki projesi de yükseliyor. Bu bölgedeki en önemli eksikliklerden birini giderecek olan Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 11 bin metrekare inşaat alanına sahip olan proje Pamukkale Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Arsasının tamamı Pamukkale Belediyesi’ne ait olan vizyon proje, toplamda 10 bin 872 metrekare alanda hayat bulacak. 2 katlı derslik ve nikah salonu bloğu ve tek katlı konferans salonu bloğu bulunan projede kültür merkezi, nikah salonu, kreş eğitim merkezi, bilgi evi, spor merkezi ve oyun alanları yer alacak. Bu dev projenin binasının çatısında yeşil alanlar, spor alanları, oturma ve dinlenme alanları, su bahçeleri ve alışveriş alanları bulunacak. Ayrı bir blok olarak planlanan konferans salonları ise yaklaşık 800 kişiye aynı anda hizmet verebilecek. Büyük salon 575 kişilik olurken, küçük salonun kapasitesi ise 210 kişi kapasiteye sahip. Ayrıca Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi’nde 1150 metrekarelik fuaye ve sergi alanı da yer alacak. Kreş, Bilgi Evi ve Etüt Merkezi de yine bölgenin taleplerine karşılık verecek. Proje, ana temasında da engelsiz bir yaşam merkezi olarak da tasarlanarak, engelli vatandaşların da rahatlıkla sosyal yaşantılarına katkı verecek bir proje olacak.

“Projenin yüzde 50’si tamamladı”

Tüm mahallelerde halkın istek ve şikayetlerini ön planda tutarak geleceğe yönelik eserler yaptıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Her mahallemizin acil olan ihtiyaçlarına göre projeler hazırlıyoruz. Bunun yanında vizyon projelerimizde hayata geçiyor. Bağbaşı nüfusu yoğun mahallerimizden biri. Bu bölge ile birlikte tüm Denizli halkının kullanacağı dev bir proje hazırladık. Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla kullanabileceği bir şekilde planlandı. İçinde yer alan birimler bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızla birlikte tüm Denizli halkına hitap edecek. Toplam maliyetin 55 milyon lira olarak öngörülen Pamukkale Kültür Sanat ve Yaşam Merkezi inşaatının yaklaşık yüzde 50’si tamamlandı. İnşaatının yaklaşık olarak yüzde 50’si tamamlandı. Projenin yıl sonuna kadar hizmete girmesi planlanıyor. Bizler Pamukkale’ye kalıcı eserler bırakmak için çalışmalarımızı aralıksız devam ediyoruz” dedi.