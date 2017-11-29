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29 Kasım 2017 14:53

Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi inşaatı başlıyor

Denizli’nin Pamukkale İlçesi’nde “Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi”nin yapımına başlandı.

Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi inşaatı başlıyor

29 Kasım 2017 14:53


Pamukkale Belediyesi tarafından Bağbaşı Mahallesi’ne yapılacak olan “Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi”nin inşaat çalışmaları başlandı. Projenin yapılacağı arsada başlayan hafriyat çalışmalarını inceleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 337 bin 444 kişi ile Türkiye genelindeki 26 ilden daha fazla bir nüfusa sahip olan Pamukkale’nin adını önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Gürlesin, “Bu projemizin maliyeti 50-55 milyon civarında. Buradaki dev projemizin en önemli özelliklerinden birisi, engelsiz bir yaşam merkezi olacak olmasıdır. Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi adını koyduğumuz tek ada parselde dev bir alanda içeriği çok zengin olan çok amaçlı salonlarıyla, nikah salonuyla, konferans salonlarıyla, cep sinemalarıyla, etüt merkezleriyle, spor alanlarıyla, kafeleriyle, içerisinde ki eğitim salonları ile birçok vasfı içinde barındıran ve bu bölgeye özellikle Denizli’mize enerji verecek olan dev projemizde çalışmalar başladı. İnşaat bittiğinde iddia ediyorum sadece Denizli’de yaşayan vatandaşlarımız değil, misafir olarak şehrimize gelenlerinde merakla gezip görmek isteyecekleri bir merkez olacak” dedi.


“Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi”, Bağbaşı Mahallesi Vatan Bulvarı üzerinde yapılacak. Toplamda 10 bin 872 metrekare alanda hayat bulacak olan alanda, Kültür Merkezi, Sinema salonları, kreş eğitim merkezi, bilgi evi, spor merkezi, oyun alanları yer alacak. Binanın çatısında yapılacak olan yeşil alanlar, spor alanları, oturma ve dinlenme alanları, su bahçeleri ve alışveriş alanları bulunacak. Ayrı bir blok olarak planlanan konferans salonları ise yaklaşık 800 kişiye aynı anda hizmet verebilecek. Büyük salon 575 kişilik olurken, küçük salonun kapasitesi ise 210 kişi olacak. Ayrıca “Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi” bin 150 metrekarelik fuaye ve sergi alanı da yer alacak. Kompleks içinde 4 adet sinema salonu bulunurken, salonlar oyun alanı ile aynı katta tasarlandı ve yeşil alanla bütünleşiyor. Kreş, Bilgi Evi ve Etüt Merkezi de yine bölgenin taleplerine karşılık verecek. Yaklaşık 55 milyon liraya mal olacak olan “Pamukkale Kültür, Sanat ve Yaşam Merkezi”nin ihalesi tamamlanarak inşaat çalışmaları başladı. Bu dev projenin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Pamukkale Belediyesi’nin bu büyük projesinin bir başka özelliği de engelsiz yaşam merkezi olması.




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