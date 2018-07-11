Pamukkale Roma dönemine dönüyor

Sağlık turizm dernekleri, Pamukkale’nin uluslararası tanınırlığı olan bir sağlık kentine dönüşmesi için yurt dışından sağlık uzmanlarını kente getiriyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Pamukkale’de turizmin canlanması için çalışmalar devam ediyor. Kültür Turizm Bakanlığının teşvikleri ve tanıtım programlarının yanında Denizli’de bulunan dernekler de turizmin gelişmesi adına çaba sarf ediyor. Özellikle sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren Pamukkale Sağlık Turizm Derneği, Pamukkale’yi dünyada sağlık alanında marka şehir haline getirmek için çeşitli çalışmalara imza atıyor. Dernek, 2 bin yıldan beni bir sağlık kenti olan Pamukkale’de çeşitli ülkelerin sağlık bakanlarıyla sağlık alanında uzman kişilerini ağırlıyor. Bölgedeki kaplıcalar ve hastaneler, kentin sağlık turizm merkezi haline gelmesinde büyük önem taşıyor. Kentteki hastanelerde uluslararası standartlarda nitelik sağlık hizmetini sunuluyor olması ve bölgedeki doğal tedavi kaynaklarının zenginliği, Pamukkale’nin bir sağlık turizm merkezi haline gelme hedefine ulaşmasında büyük avantaj sağlıyor.

"Pamukkale’yi 2 bin yıl önce olduğu gibi sağlık kenti haline getirmek istiyoruz"

Pamukkale Sağlık Turizm Derneği Başkanı Onur Erikoğlu, Pamukkale’yi bir sağlık kenti haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Dernek olarak misyonumuz, Pamukkale’yi bundan 2 bin yıl önce Laodikya’da olduğu gibi bir sağlık kenti haline getirmek. Şuanda da bulunduğumuz bölgenin hemen biraz yukarısında antik havuz 2 bin yıldan beri Kleopatra’dan Roma İmparatorluğu’na sağlıkla ilgili şifa dağıtan bir bölge olarak biliniyor. Biz bunu zaten geçmişi olan bir şeye oturtarak, şuanda da Ege Bölgesi’nde çok iyi bir konumda olan Denizli’nin sağlık unsurunu yurt dışında da tanıtmak istiyoruz. Şimdiye kadar da yaklaşık 8 ülkeden heyet alımı yaptık, bunların en önemlileri Gürcistan, Kazakistan Tataristan, Sağlık Bakanlarını ağırladık" dedi.

"Sağlık turizmini Denizli için çok ciddi bir kaynak olarak görüyoruz"

Pamukkale’nin hak ettiği değeri görmesinde sağlık turizminin iyi bir kapı olduğuna değinen Başkan Erikoğlu, misafirlerinin burada sağlığına kavuşup ülkelerine gittiğinde tecrübelerini anlattıklarını bunun da Pamukkale’deki turizme olumlu katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Sağlık turizmi aslında Pamukkale için çok önemli, turizm olarak zaten bilinen bir yer ancak gelen turistler maalesef istediğimiz kadar uzun kalamıyor. Pamukkale hak ettiği değeri şu anda göremiyor olabilir. Bunu arttırabilmek için sağlık turizmi gerçekten iyi bir kapı aslında. Bunun nedeni de şudur; her millette doktorlar bir kesimin en üst tabakasında yer alır. Çünkü siz kim olursanız olun sağlıkla ilgili bir probleminiz olduğunda doktorunuza muhtaç oluyorsunuz ve o kişi sizi sağlığa kavuşturuyor. Aynı şekilde yurt dışından gelen bir hasta da burada sağlığına kavuşunca bu bölgeyle inanılmaz bir bağ kurmuş oluyor. Sağlığına kavuşuyor ve bu bölgeyi hiçbir zaman unutmuyor, memnun kalıp ülkesine döndüğünde buradaki tecrübelerini anlatıyor. Bunun etkisi diğer başka şeylerle aslında karşılaştırılamaz onun için bir sağlık turizmini Denizli için çok ciddi bir kaynak olarak görüyoruz. Şu anda dünya çapında yaklaşık 70 milyar dolarlık bir sektör, Türkiye’nin 2023 hedeflerinde de 20 milyar dolarlık bir hedefi var. Onun için Pamukkale geçmişte olduğu gibi bir sağlık kenti olmaya gerçekten bir adaydır. Bizler de Denizli olarak bunun için el birlik çalışmalarımıza devam ediyoruz."