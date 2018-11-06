Pamukkale Belediyesi'nin yaklaşık 2 yıl önce ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik açtığı Pamukkale Sosyal Market, 4 bin aileye ulaştı. Yapılan başvuruları ince eleyip sık dokuyarak gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit eden Pamukkale Belediyesi bugüne kadar bin 500 aileye kart dağıttı.

Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Sosyal Market ile Denizli'de bir ilki gerçekleştirerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam ediyor. ‘Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' Hadis-i Şerif'ine uygun olarak vatandaşların gönüllerine dokunmayı amaçladıklarını aktaran Başkan Gürlesin, “Pamukkale Sosyal Market Derneği'ni kurarak çıktığımız bu yolda, bizler elimizi güzel bir amaç için taşın altına koyduk. Dernek ile belediyemizin yaptığı işbirliği kapsamında hayırsever vatandaşlarımızın gıda bankacılığı kapsamında yaptıkları giyecek, yiyecek, temizlik gibi malzeme bağışlar, sosyal marketimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu noktada da hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında gönül köprüsü kuruyoruz. Bununla birlikte sadece gelen bağışlarla değil belediyemiz tarafından da oluşturulan bir bütçe ile sosyal marketimize yine gıda bankacılığı kapsamında destek oluyoruz” dedi.

“600 ailemiz aktif olarak destek almaya devam ediyor”

Sosyal Market'teki işleyişi anlatan Başkan Gürlesin, “İlçe genelindeki 68 mahalleden ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın başvuruları dikkatlice inceliyoruz. İlk olarak, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan sorgulama talep ediyoruz. Sonrasında, Belediye ekiplerimiz ilçe sınırlarımız içinde ihtiyaç sahibi ailelerin evini tek tek gezip, yaptıkları incelemeyle yardıma muhtaç aileleri belirliyorlar. Bugün itibariyle, yaklaşık 4 bin ailemiz başvuru yaptı. Bizler tüm başvuru sahiplerinin hane ziyaretlerini, incelemelerini gerçekleştirdik. Bu incelemeler sonrasında da bin 500'e yakın ailemize sosyal marketimiz aracılığıyla destek verdik. Yine bugün itibariyle de 600 ailemiz aktif olarak sosyal marketten destek almaya devam ediyor. Bizler şu noktaya dikkat ediyoruz. Sosyal Kart verdiğimiz ailemizin takibini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Durumu düzeldikten sonra, sosyal kartının pasif hale getiriyoruz. Ki desteğimiz durumu düzelen aileden daha çok ihtiyacı olan ailemize destek olabilelim. Yani, biz bu konuda her başvurana değil gerçek ihtiyaç sahiplerine bu kartı veriyoruz” diye konuştu.