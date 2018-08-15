Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 13:48

Pamukkale Teknokent’te ‘Tecrübe Paylaşımı’ etkinliği

TÜBİTAK 1601 Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi Projesi kapsamında yürütülen PAÜ Girişimcilik Akademisi Tecrübe Paylaşımı etkinliği Pamukkale Teknokent’te gerçekleştirildi.

Pamukkale Teknokent’te ‘Tecrübe Paylaşımı’ etkinliği

15 Ağustos 2018 13:48


Pamukkale Teknokent Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Teknokent Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. İlhan Küçükkaplan gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından, PAÜ Girişimcilik Akademisi Tecrübe Paylaşımı etkinliği öğrencilere konuk katılımcıların girişimcilik ve iş dünyası hakkındaki tecrübelerini paylaşımları ile devam etti. Gerçekleştirilen etkinlikte firma temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri girişimcilik ve iş dünyası hakkındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç