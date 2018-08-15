Pamukkale Teknokent’te ‘Tecrübe Paylaşımı’ etkinliği

Pamukkale Teknokent Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Teknokent Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. İlhan Küçükkaplan gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından, PAÜ Girişimcilik Akademisi Tecrübe Paylaşımı etkinliği öğrencilere konuk katılımcıların girişimcilik ve iş dünyası hakkındaki tecrübelerini paylaşımları ile devam etti. Gerçekleştirilen etkinlikte firma temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri girişimcilik ve iş dünyası hakkındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.