Pamukkale Termal Sağlık Turizmi Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 20-24 Eylül 2017 tarihleri arasında 52 ülkeden Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin, doktorların, fizik rehabilitasyon uzmanlarının ve 250 yerli seyahat ile sigorta acentesi temsilcisinin katılacağı Termal Sağlık Turizmi Zirvesi yapılacak. Pamukkale Belediyesinin destekleri ile Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek zirvenin uluslararası termal sağlık turizmine önemli katkı sunarak, bölgenin dünyaya tanıtılması açısından çok önemli bir fırsat olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “2. Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi Sayın Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci’nin ve Denizli Valiliğimizin himayesinde düzenlenecek. Ekonomi Bakanlığı, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Denizli Ticaret Odası, DENTUROD, TÜRSAB ve THTC’nin desteklediği 2. Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi’nin Onursal Başkanı Sayın Valimiz Hasan Karahan olacak ve kongre başkanlığını Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ üstlenecek. Pamukkale Belediyesi olarak bizlerin de destekleriyle Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneğinin organizasyonunda gerçekleşecek olan zirveye, 52 ülkeden Sağlık Bakanlığı temsilcileri, termal sağlık alanında uzman doktorlar, seyahat ve sigorta acente temsilcilerinin bulunduğu 500 kişilik bir kafile katılım sağlayacak” dedi.

Zirve Denizli’yi dünyaya tanıtacak

Etkinliğe katılacak kafile için düzenlenecek bisiklet turu ile Antik Roma Hamamı, Doğa Termal, Kırmızı Su Parkı, Kuzey Kapı güzergahından ilerleyerek Pamukkale ve Karahayıt bölgesinin tarihi ve doğa güzellikleri tanıtılacak. Pamukkale Belediyesi tarafından organize edilen bisiklet turu için de son hazırlıkların tamamlandığını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Denizli ekonomisine katkı sunulması açısından büyük önem arz eden Termal Sağlık Turizmi Zirvesi sonrasında Pamukkale, Karahayıt, Akköy bölgesinin sadece Denizli ya da Pamukkale ilçesi için değil, Türkiye ve hatta tüm dünya için önemli bir termal merkez olduğunu anlatmış olacağız” diye konuştu.