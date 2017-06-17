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17 Haziran 2017 12:20

Pamukkale ücretsiz yüzme kurs kayıtları başladı

Pamukkale Belediyesi tarafından 6-14 yaş grubu çocuklara yönelik açılan yüzme kursları kayıtları başladı.

Pamukkale ücretsiz yüzme kurs kayıtları başladı

17 Haziran 2017 12:20


Pamukkale ilçesinde çocukların yüzme sporundan geri kalmamaları amacıyla 6-14 yaş grubu çocuklara yönelik açılan ücretsiz yüzme kurs başvuruları başladı. Ücretsiz olacak yüzme kursları, Deliktaş İlkokulu, Aktepe Pakize Suzan Özkardeşİlkokulu ve İncilipınar İlkokulunda 2 ay sürecek. Kursa katılmak isteyenler, belediyenin internet sitesi, belediyenin hizmet binaları ile okul bahçelerinde yer alan stantlardan kayıt yapabilirler. Çocuklar uzman yüzme hocaları gözetiminde yüzmeyi öğrenmesi ve aqua parkta eğlenme fırsatı bulacak.


Öğrencilere yönelik çalışmaları hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “İlçemizde yaşayan çocuklarımızın güzel ve verimli bir yaz tatili geçirmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın yoğun geçen eğitim-öğretim yılından sonra onlara bir anlamda karne hediyesi vermek istedik. Yüzmeyi öğrenmeyen kalmasın diyoruz ve ilçe sınırlarımız içinde yaşayan 6-14 yaş grubu çocuklarımızı, Deliktaş İlkokulu, Aktepe Pakize Suzan Özkardeşİlkokulu ve İncilipınar İlkokulu’nda 2 ay sürecek olan ücretsiz yüzme kurslarımıza bekliyoruz. Ayrıca havuzlarda çocuklarımız sadece yüzme öğrenmeyecek, Aqua Park’ta eğlenmenin keyfini de yaşayacak” dedi.




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