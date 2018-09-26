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Pamukkale Üniversitesi PDREM'e bin 658 yeni öğrenci kayıt oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof.

Dr. Hüseyin Bağ, bu yıl bin 658 yeni öğrencinin kayıt olduğu PAÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni (PDREM) ziyaret ederek oryantasyon programı çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.


Rektör Bağ, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Duru ve PDREM Müdürü Doç. Dr. Hülya Şahin Baltacı'nın rehberliğinde merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Kınıklı Merkez Yerleşkesi'nde 2017 yılının Mayıs ayında kurulan ve PAÜ öğrencilerine hizmet veren merkezin daha da verimli hale gelmesi adına yapılabilecekler konusunda merkez çalışanları ile fikir alışverişinde bulundu. Baltacı, geçen yıldan bu yana PAÜ öğrencilerine ücretsiz verilen bireysel psikolojik danışma, grupla psikolojik danışma, seminer, konferans, panel, eğitim, sevk (yönlendirme), sosyal beceri eğitimi, psiko-eğitim, oryantasyon (uyum), kişisel farkındalık atölyeleri gibi yapılan çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ'a detaylı bilgi verdi.



Merkezde 32 binden fazla kişiye ulaşıldı


PAÜ'ye yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecinde onları desteklemeyi amaçlayan PDREM'in bu yıl ikincisini düzenlediği oryantasyon programı çerçevesinde Denizli ve PAÜ Kınıklı Yerleşkesi başta olmak üzere tüm fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarındaki akademik, kültürel, sportif ve sosyal olanaklar, üniversitedeki akademik ve idari yapı ile bölümlerin /anabilim dallarının işleyişleri hakkında bilgiler veriliyor. Oryantasyon programı bilgilendirme çalışmaları her birimde formatör öğretim üyeleri tarafından tanıtım çalışmaları ise basılı afiş ve sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup, 32 binden fazla kişiye ulaşıldı.


Yeni kayıt haftasında bin 658 yeni kayıt olan öğrencinin, PAÜ'lü gönüllü öğrenciler tarafından yüz yüze görüşerek karşılanmasıyla başlayan oryantasyon süreci, 24 Eylül - 5 Ekim 2018 tarihleri arasında akademik birimlerde düzenlenen tanıtım günleri ile devam edecek.

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