Pamukkale'de 4 sokağın üst yapısı 20 günde bitirildi

Denizli Pamukkale Belediyesi, İncilipınar Mahallesi'nde 4 ayrı sokağın üstyapı çalışmasını 20 günde tamamlandı.

Pamukkale Belediyesi cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarını tamamlıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, İncilipınar Mahallesi'nde, Necdet Adalı Sokak ile Gençlik Merkezi'nin arkasında bulunan 3367-1195/4-3407 sokaklardaki üstyapı çalışmalarını 20 gün gibi kısa sürede tamamladıklarını bildirdi.

Gürlesin çalışmaları yerinde inceledi

Pamukkale Belediye tarafından başlatılan üstyapı atağı devam ederken, bir taraftan da tüm mahallelerdeki üstyapısı bozuk olan noktalardaki çalışmalarına devam ediyor. Yapılan her çalışmanın en kaliteli şekilde, ivedilikle halka sunulması noktasında, tüm çalışmaları sürekli yerinde inceleyen Başkan Gürlesin, özellikle şehir merkezinde bulunan üstyapı çalışmalarının kısa sürede bitirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Bir çok cadde ve sokaklarda olduğu gibi İncilipınar Mahallesi'nde Necdet Adalı Sokak ile Gençlik Merkezi'nin arkasında bulunan 3367-1195/4-3407 sokaklardaki üstyapı çalışmalarının da kısa sürede bitirildiğine ifade eden Başkan Gürlesin, “Her zaman söylediğimiz ve en çok dikkat ettiğimiz nokta halkımızın mağdur olmaması. Bunun içinde çalışmalarımızın uzamadan kısa sürede bitirilmesi için hassasiyet gösteriyoruz. Öncelikle kaldırımların yapılması, sıcak asfaltının dökülmesi, çizgilerin yapılması gibi tüm üstyapı çalışmalarını kısa bir sürede bitirip vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

“Tüm halkımıza hayırlı olsun”

Pamukkale Belediyesi tarafından, 2 bin 400 metrekare asfalt kullanılarak yapımı gerçekleştirilen Necdet Adalı Sokak, kaldırımlarıyla, çizgilendirme çalışmalarıyla birlikte 15 gün gibi kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına açıldı. Yine İncilipınar Mahallesi'nde Gençlik Merkezi'nin arka tarafında bulunan 3367-1195/4-3407 sokaklarda, 4 bin 300 metrekare asfalt ve RCC beton ve bin 600 metrekare traverten kaldırımlarda andezit bordür kullanılarak 20 günde halkın kullanımına sunuldu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “350 bin maliyetle 15 günde halkın kullanımına açtığımız Necdet Adalı sokak ile yaklaşık 750 bin maliyetle 20 günde tamamladığımız Gençlik Merkezi arkasında bulunan şehrimizin en işlevsel sokaklarındaki üstyapı çalışmalarımızı tamamladık. Tüm halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.