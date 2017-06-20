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20 Haziran 2017 15:23

Pamukkale’de 7 bin çocuk yüzme öğrenecek

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan 6-14 yaş grubu çocuklara Aqua Parklı havuzlarda yüzmeyi eğlenerek öğretecek.

Pamukkale’de 7 bin çocuk yüzme öğrenecek

20 Haziran 2017 15:23


Pamukkale Belediyesi “Yüzmeyi Öğrenmeyen Kalmasın, Haydi Çocuklara Havuza” diyerek, çocuklara yönelik yepyeni bir proje hazırladı. Eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilere, okullara desteğini hiç eksiltmeyen Pamukkale Belediyesi yaz döneminde öğrencilerin yanında olacak. Çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri için hazırlanan projenin müjdesini geçtiğimiz günlerde veren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kurulumu tamamlanan İncilipınar İlköğretim Okulu’ndaki havuzda incelemelerde bulundu. “Pamukkale Belediyemizin yazı değerlendirmek amacıyla hazırladığı yüzme havuzlarımızın kurumlarına başladık” diyen Başkan Gürlesin, “Şu anda İncilipınar İlköğretim Okulu’ndayız. Yoğun bir eğitim öğretim yılı sonunda, çocuklarımıza, hem ödül anlamında hem de yüzmeyi öğrenmeleri noktasında eğlenceli bir etkinlik hazırladık. Pamukkale Belediyesi olarak bizler yapmış olduğumuz işlerin tamamında kaliteyi ön planda tutarken, artı eğlenceyi de dikkate alıyoruz” diye konuştu.



Eğlenceli ortamda yüzme öğrenecekler


Deliktaş İlkokulu, Aktepe Pakize Suzan Özkardeş İlkokulu ve İncilipınar İlkokulu olmak üzere üç ana noktada yüzme havuzlarını kurduklarını belirten Başkan Gürlesin, “Toplamda yaklaşık 7 bin çocuğa eğlenceli bir ortamda yüzme eğitimi verilecek. Çocukların eğlenceli bir yaz dönemi geçirmelerini hedefledik. Sosyal bir aktivite olarak bu yıl üç noktada yüzme öğretme işlemini yapacağız. Etkinliğimiz 6-14 ile yaş grubunu kapsıyor. 3 Temmuz’da başlayıp Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek olan, 2 aylık bir süreçte, Pazartesi-Çarşamba ve Cuma günleri kız çocuklarımıza, Salı-Perşembe ve Cumartesi günleri de erkek çocuklarımıza yönelik olacak bir etkinlik olacak. Her çocuğumuzun bir saatlik zaman dilimi vereceğiz. Çocuklarımızın başlarında profesyonel yüzme eğitmenlerimiz olacak. Güvenliğimizin de olacağı güzel bir ortamda, belediyemizin ikramları ile eğlenceli bir etkinlik olmasını planlıyoruz. Başvurular, yüzme havuzlarını kurduğumuz okullarımıza ve Pamukkale Belediyemizin ana binası ile Deliktaş ve Atatürk Caddesindeki ek binalarımızda alınıyor” dedi.


Pamukkale Belediyesi’nin hazırladığı etkinlikte çocuklar bir tarafta yüzme havuzu, diğer tarafta bir büyük bir orta büyüklükte olmak üzere 2 tane aqua parkı kullanabilecek. Ayrıca trampolin, masa tenisi ile içeriği çok zengin olan etkinlikte hem eğlenecek hem de yüzme öğrenecekler.




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