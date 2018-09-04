Pamukkale’de 8. ‘futbol şöleni’ kayıtları başladı

Pamukkale Belediyesi’nin gençler için düzenlediği etkinliklerden olan futbol şöleninin sekizincisinde kayıtlar başladı. Kurulduğu günden bu yana gençlerin spor yapması için bir çok mahalleye halı sahalar yapan Pamukkale Belediyesi, bir çok okulun bahçesine de spor kompleksi yapıp, gençlerin hizmetine sundu. İlki 2015 yılının ilkbaharında ve geleneksel hale gelen futbol şöleninde heyecana katılmak isteyenler için kayıt yapma zamanı geldi. “Pamukkale’de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası”na kayıtlar 3-20 Eylül tarihleri arasında alınacak. Mahalleler arasında kaynaşmayı sağlamak ve gençleri spora yönlendirmeyi amaçlayan turnuvada her mahalleyi 2 takım temsil edebiliyor. Her yıl iki kez gerçekleşen ve büyük heyecanın yaşandığı turnuvaya katılmak isteyenler www.pamukkale.bel.tr adresinde bulunan evrakları doldurarak, 20 Eylül 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında bulunan Kültür İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor. Pamukkale Belediyesi’nin yaptırdığı halı sahalarda oynanacak olan maçlarda yer almak isteyen gençler 10 kişilik listelerini mahalle muhtarlarına onaylatarak, gerekli sağlık raporları ile birlikte başvuruda ilgili birime teslim etmeleri gerekiyor.

“Takımınızı kurun ve futbol şölenine katılın”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Sporun ve sporcunun yanındayız” sloganıyla bugüne kadar gençlerin spor yapmasına imkan tanıdıklarını belirtti. Futbol şöleninin ilkininin 2015 yılının ilkbaharında yapıldığını hatırlatan Başkan Gürlesin, “Bugüne kadar 7 turnuva düzenledik. Büyük heyecanların yaşandığı turnuvalarımıza bugüne kadar katılan herkese teşekkür ediyoruz. Mutlu sona ulaşarak şampiyon olan ve dereceye giren takımları da kutluyorum. Şimdi Sonbahar 2018 futbol şölenine kayıtlar başladı. 20 Eylül tarihine kadar başvuran gençler mahallerini temsil etme imkanı bulacak. Biz bu turnuva ile hem mahalleler arasında kaynaşmayı sağlamayı hem de gençlerin spor yapmasına imkan tanımayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar yapılan turnuvalarda heyecan oldukça yüksekti. Yeni bir heyecana katılmak için takımınızı kurun ve futbol şölenine katılın. Turnuva sonunda dereceye giren takımlarımıza çeşitli ödüllerle kupa ve madalyalar da veriyoruz. Pamukkale ilçesi içerisinde oturan tüm gençleri turnuvamıza bekliyoruz” dedi.