Pamukkale'de 8. Futbol Şöleni Turnuvası sona erdi

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Pamukkale'de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası”nda heyecan final grubu maçlarıyla tamamlandı. 36 takımın katıldığı turnuvayı İstiklal mahallesini temsil eden Dost İstiklalgücü takımı elde etti.

Pamukkale Belediyesi'nin ilkini 2015 yılında düzenlediği ve yılda 2 kez yapılan futbol organizasyonun biri daha tamamlandı. “Pamukkale'de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası” adıyla düzenlenen son turnuvaya 27 mahalleden 36 takım katıldı. Eleme usulüne göre oynanan müsabakalar sonunda Dost İstiklalgücü, Akköy Çerkezspor ve Küçükderespor takımları finale kaldı. Tek devreli lig usulü oynanan maçların ilkinde Dost İstiklalgücü Küçükderespor'u 6-3 yendi. İkinci maçta ise Dost İstiklalgücü takımı bu kez Akköy Çerkezspor takımını 4-2 yenerek 6 puanla “Pamukkale'de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası”nda şampiyon olmayı başardı. Turnuvanın son maçı ise ikinci ve üçüncüyü belirlemek için oynandı. Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasındaki maçta Küçükderespor ile Akköy Çerkezspor takımları karşılaştı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in de izlediği maçı 5-4'lük skorla kazanan Akköy Çerkezspor takımı turnuvanın ikinciliğini elde etti. Üçüncü ise Küçükderespor takımı oldu.

Ödüller sahiplerini buldu

Turnuvanın son maçının ardından ödül törenine yapıldı. Turnuvada üçüncü olan Küçükderespor'un kupa, madalya ve 3 bin TL'lik hediye çekini Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Türkay Gözlükaya, Pamukkale Belediyesi Meclis Üyeleri Alparslan Albay ile İbrahim Çelebioğlu verdi. Turnuvanın ikinciliğini kazanan Akköy Çerkezspor'un kupa, madalya ve 4 bin TL'lik hediye çekini AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilaver Yardım, Ak Parti Pamukkale Gençlik Kolları Başkanı Nail Şan ve Gençlik Spor Pamukkale İlçe Müdürü Zafer Akçay teslim etti. Turnuvada görev yapan hakemlerin atamasını yapan İl Hakem Kurulu'nun plaketini Serkan Yavaş, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in elinden aldı. Turnuvada güvenliği sağlayan Pamukkale Belediyesi Güvenlik Müdürü Ali Rıza Özcan ve Güvenlik Amiri Murat Karasu'ya plaketlerini Başkan Gürlesin verdi. Başkan Gürlesin, ayrıca turnuvada 21 golle gol kralı olan Küçükderesporlu Yavuz Çil'in kupasını da teslim etti.

“Turnuvayı başarı ile tamamladık”

Başkan Gürlesin, turnuvanın ödül töreninde yaptığı konuşmada Pamukkale Belediyesi olarak geleneksel hale getirilen futbol şöleninin sekizincisini başarı ile yaptıklarını kaydederek, “Bu turnuvamıza 27 mahalleden 36 takım katıldı. Rakiplerini eleyerek final grubuna kalan 3 takım şampiyonluk için mücadele etti. Sonunda Dost İstiklalgücü takımı şampiyon oldu. Ben bu turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederken, dereceye giren takımları da kutlarım. Müsabakalardaki amacımız mahalleler arasında kaynaşmayı ve dayanışmayı amaçlamak. Ayrıca gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve belediyemiz tarafından yapılan halı sahaları aktif olarak kullanılması. Biz turnuvamızı ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda 2 kez yapmaya devam edeceğiz. Centilmence başlayıp, yine öyle biten turnuvamızda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. “Pamukkale'de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası”nda mutlu sona ulaşan Dost İstiklalgücü takımının kupa, madalya ve 5 bin TL'lik hediye çekini Başkan Gürlesin verdi.