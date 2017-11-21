Pamukkale’de bayat ekmekler çöp olmuyor

Pamukkale Belediyesinin bayat ekmek kutusu çalışmaları sayesinde bayat ekmekler çöp olmuyor. İlçe genelinde 550 noktaya konan bayat ekmek kutularında yılda 15 bin bayat ekmek toplanıyor. Belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla toplanan bayat ekmekler, hayvan barınakları başta olmak üzere, sokak hayvanları ve besihanelerde değerlendiriliyor.

"Ekmekler çöpe gitmiyor"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Ekmek israfı ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Ülkemizde günde 6 milyon ekmek israf oluyor. İhtiyaçtan fazla alınan ancak bayatladığı için tüketilemeyen ekmekler daha önce çöpe atılıyordu. Biz ilçe genelinde 550 noktaya yerleştirdiğimiz bayat ekmek kutuları ile bayatlayan ekmeklerin toplanmasına imkan sağladık. Ekiplerimiz belirli aralıklarla bu kutularda biriken ekmekleri toplayarak hayvan barınakları, sokak hayvanları ve besihanelere gönderiliyor. Bu sayede insanların yemedikleri ekmekler diğer canlılara aktarılmış oluyor. Sadece 2016 yılında ilçemiz genelinde yaklaşık 15 bin ekmeğin israf olmasını önledik. Halkımızın bayat ekmek kutusunu aktif olarak bayatlayan ekmeklerin toplanmasında duyarlı olmalarını rica ediyorum" dedi.

Başkan Gürlesin, vatandaşların bayat ekmekleri kendilerine en yakın bayat ekmek kutusuna atma konusunda duyarlı olmalarını da istedi.