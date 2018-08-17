Pamukkale’de belediyesi bayramlaştı

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Kurban Bayramı’nı şehir dışında geçirecek olması sebebiyle belediye personeliyle birkaç gün önceden bayramlaştı.

Ankara ziyaretleri kapsamında Denizli’den ayrılmadan önce, Pamukkale Halkı’na hizmet götürmekte birlikte çalıştığı belediye personeli ile tek tek bayramlaşan Başkan Gürlesin, vatandaşa en iyi kaliteli hizmeti götürme noktasında birlikte çalıştığı belediye personeline özverili çalışmaları için teşekkür ederek, ailelerine ve yakınlarına selam götürmelerini, onlarında bayramlarını kutladığını iletmelerini istedi. Gürlesin, “Belediye personelimizle birlikte, ilçe halkımıza en iyi hizmeti götürmek için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Hep birlikte, devletimiz adına, ilçemize, şehrimize, insanlarımıza katkı sağlama noktasında güzel işler yapabilme mücadelesi içindeyiz. Öncelikle, özverili çalışmaları için tüm personelimize teşekkür ediyorum. Uzun bir bayram tatili var önümüzde. Bu bayram tatilinde, halkımıza hizmet götürme noktasında görevlerinin başında olacak personelimizde var. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Kurban Bayramı tatilinde tüm ailenize bizlerin selamlarımızı götürmenizi istiyor ve ailelerinizin ayrı ayrı bayramını kutluyorum. Bayram tatili öncesi, Ankara’daki resmi ziyaretlerimizden dolayı Denizli’de olamayacağım ve bu nedenle sizlerle birkaç gün önceden bayramlaşıyoruz. Bayram dönüşü, tatilde topladığınız güzel enerjiyle, halkımız için daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi.