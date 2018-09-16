Pamukkale'de butik otel yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen yangında bir butik otel kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi Dündar Dündar Sokakta saat 18:30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet G.' isimli şahsa ait 3 katlı butik otelin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında, otelin dışında süsleme için kullanıldığı belirtilen köpüklerin de tutuşmasıyla yangın duvarlardan çatıya sıçardı. Yangına, 13 itfaiye aracı ve 34 itfaiye eriyle müdahale edildi. Ölü ya da yaralının olmadığı yangında otel kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen ve soğutma çalışması başlatılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.