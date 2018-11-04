Pamukkale'de çocuk eğlenceleri sürüyor

Pamukkale Belediyesi'nin “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” sloganıyla her hafta farklı iki mahallede düzenlediği şenlikler devam ediyor. Bu hafta sonunda Cankurtaran ve İncilipınar Mahallelerinde gerçekleşen çocuk şenliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Yaz sezonu başından beri mahallelerde yapılan çocuk şenliklerinin bu haftaki durağı Cuma akşamı Cankurtaran Mahallesi Kapalı Pazaryeri, Cumartesi akşamı da İncilipınar Mahallesi İncilipınar İlkokulu Bahçesi oldu. Şenliklere Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile birlikte Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Türkay Gözlükaya, mahalle muhtarları ve çok sayıda çocuk ile aileler katıldı. Kurulan stantlara gelen çocuklar, halat çekme ve çuval yarışlarına katıldı, palyaçolar tarafından yüzleri boyanan çocuklar eğlenceye doydu. Başkan Gürlesin'in çocukların mutluluğuna eşlik ettiği şenliklerde miniklere pamuk şeker, Osmanlı macunu, limonata ve dondurma ikramı da yapıldı. “Çocuklarımızın mutluluğu için ne gerekiyorsa yapıyoruz” diyen Başkan Gürlesin, “Her hafta sonu 2 farklı mahallerde kurduğumuz stantlarda çocuklarımızın mutlu olması ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmeleri için birçok oyun grubumuz ve etkinliklerimiz var. Çocuklarımızın yüzlerini güldüğünü görmek yaptığımız etkinliğin güzelliğini daha da arttırıyor. Çocuklarımızın yüzü gülünce anne ve babalarında yüzü gülüyor. Bizler de geleceğimize ışık tutan çocuklarımızın eğitimine katkı verirken, boş zamanlarını da güzel bir şekilde değerlendirmeleri için çocuk şenliklerimizi düzenliyoruz. Hava şartları uygun olduğu sürece şenliklerimiz devam edecek. Çocuklarımızın mutluluğu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm ailelerimize ve çocuklarımıza bu etkinliklerimize katıldıkları için teşekkür ederim” dedi.