Pamukkale’de çocuk şenlikleri devam ediyor

Yaptığı projelerle adını duyuran Pamukkale Belediyesi, bu yaz da mahallelerde çocuk şenliği düzenliyor. Her hafta sonu iki ayrı mahallede yapılan şenliklere çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Çocuk oyun gruplarının yanı sıra yüz boyama, çuval ve halat çekme yarışı ve birçok oyunun oynandığı şenlik alanlarında çocuklara ve ailelerine Osmanlı macunu, pamuk şeker, limonata ve dondurma ikram ediliyor. “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliğinin bu haftaki ilk durağı Güzelköy, ardından da Topraklık Mahallesi oldu. Farklı bir gün geçirmenin keyfini süren çocuklar ve Pamukkaleli vatandaşlar, geç saatlere kadar eğlenme imkanı buldu. Vatandaşlar Pamukkale Belediyesine etkinlikler için teşekkür ederek, “Başkanımız Hüseyin Gürlesin, çocuklarımızın mutluluğu için özenle çalışmalar yapıyor. İlçe için gece gündüz demeden çalışan Başkanımız ve ekibi çocuklarımızı da unutmuyor. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz” diye konuştular.

"Çocuklarımızın mutluluğuna ortak oluyoruz"

Programı uygun olduğunda “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliklerine katılan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin de çocukların mutluluğuna ortak oluyor. Çocuklarla halat çekme oyunlarına katılan Başkan Gürlesin, onlara dondurma, limonata, pamuk şeker ikram ediyor. Başkan Gürlesin, “Çocukların mutluluğu için çalışıyoruz. Biz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için geçen yaz ve bu yaz çocuk şenlikleri düzenliyoruz. Her hafta sonunda 2 farklı mahallede hem çocuklarımız hem de ailelerimizle bir araya geliyoruz. Bu hafta sonunda da Güzelköy ve Topraklık mahallelerinde çocuklarımız eğlenceye doydu. Biz çocuklarımızın mutluluğu için özel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.