Pamukkale'de çocuk şenlikleri devam ediyor

Pamukkale Belediyesi tarafından ilçe halkının sosyal yaşantısına alternatif seçenekler sunmak amacıyla başlattığı Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var etkinliği her hafta olduğu gibi bu hafta da 2 farklı mahallede devam edecek. Havaların soğuması ile birlikte çocuk şenliklerinin başlama saatinin daha erken saatlere aldıklarını bildiren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Yaz aylarından bu yana devam eden çocuk şenliklerimiz her hafta farklı iki mahallemizde düzenlemeye devam ediyoruz. Havaların soğuması nedeniyle çocuk şenliklerimizin başlama saatlerini saat 16.00'ya aldık. Her hafta iki farklı mahallemizde kurulan şenlik alanlarında çocuklarımız gönüllerinde eğleniyor. Çocuklarımız güzel bir gün geçiriyor. Çocuklarımızla birlikte bizlerde eğleniyoruz. Çocuklarımız için özel hazırlanan çocuk oyun gruplarının yanı sıra, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunların bulunduğu çocuk şenliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var etkinlikleri 9 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Kale Mahallesi Hasan Başkan İlkokulu bahçesinde; 12 Kasım Pazartesi günü aynı saatte Irlıganlı Şehit Piyade Onbaşı Bayram Güzel İlkokulu bahçesinde gerçekleşecek.