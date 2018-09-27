Pamukkale'de çocuklar bu hafta da eğlenmeye devam edecek

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği bu hafta Karahayıt ve Pelitlibağ mahallelerinde yapılacak.

Pamukkale Belediyesi tarafından ilçe halkının sosyal yaşantısına alternatif seçenekler sunmak amacıyla başlatılan etkinliklerden biri olan “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” eğlenceleri devam ediyor. Her hafta Cuma ve Cumartesi akşamları farklı mahallelerde gerçekleşen etkinlikler bu hafta 28 Eylül Cuma günü Karahayıt Mahallesi'nde Pamukkale Belediyesi ek hizmet binası önünde, 29 Eylül 2018 Cumartesi günü Pelitlibağ Mahallesi'nde Hacı İbrahim Demirören Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, yaz aylarından bu yana her hafta sonunda 2 mahallede düzenlenen “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” eğlencesinde çocukların yüzlerinde ki mutluluğu gördüklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Gürlesin, “İlçemizde tüm vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Çocuk şenliklerimizle de çocuklarımızın yüzlerini güldürüyoruz. Bu hafta sonunda Cuma akşamı Karahayıt saat 20.00'de, Cumartesi akşamı da Pelitlibağ'da saat 19.30'da kurulacak olan şenlik alanında çocuk oyun grupları, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar çocuklarımızı bekliyor. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini amaçladığımız etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.