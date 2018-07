Pamukkale’de çocuklar mahalle şenliklerinde buluşuyor

Her yaz olduğu gibi bu yaz da Pamukkale ilçe halkının sosyal yaşantısına alternatif seçenekler sunmaya devam Pamukkale Belediyesi, ’Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var’ sloganıyla her hafta farklı iki mahallede çocuk şenlikleri düzenlemeye devam ediyor. Program kapsamında şenliğin adresi bu hafta Anafartalar Mahallesi oldu. Cafer Sadık Abalıoğlu İlkokulu bahçesinde Cumartesi günü kurulan çocuk oyun gruplarında minikler gönüllerince eğlendi. Etkinliklere Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve eşi Derya Gürlesin ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları ve AK Parti Pamukkale İlçe Teşkilatı yöneticileri, Pamukkale Belediye Meclisi üyeleri ve yüzlerce çocuk aileleri ile katıldı. Oyun gruplarında gönüllerince eğlenen çocuklar, halat çekme ve çuval yarışlarında da hünerlerini sergiledi. Çocuklara ayrıca şenlik alanında Osmanlı macunu, pamuk şeker, limonata ve dondurma ikramının yanında, yüz boyama da yapıldı.

"Ailelerin ve çocukların mutlu olması gerekiyor”

Çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilenen Başkan Gürlesin, şenliklerde çocukların ve ailelerin mutluluğunu görmenin her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Çocuklar mutluysa ailelerin de mutlu olduğunu dile getiren Başkan Gürlesin, "Pamukkale Belediyesi olarak bir çok konuda halk ile iç içe olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da geçen yıl başlatmış olduğumuz ‘Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var’ etkinliği ile çocuklarımızı eğlendirmek için her hafta Cuma ve cumartesi günleri olmak üzere bir etkinlik düzenliyoruz. Bizim için önemli olan mutlu ailelerin olması gerekiyor. Bu anlamda da Pamukkale Belediyesi olarak biz bir çok yatırımı yaptık ama bunların en başında tabi insanlara dokunmak geliyor. Ailelerin ve çocukların mutlu olması gerekiyor. Çocuklarımız mutluysa anne ve babaları mutlu, aileler mutlu. Biz de bu çerçevede çok çeşitli oyun grupları ve çeşitli ikramların olduğu dolu dolu bir eğlence yaşatmaya çalışıyoruz. Şenliklerle mahallelinin ayağına gidiyoruz, bu günde 68 mahalleden oluşan Pamukkale ilçemizde, Anafartalar Mahallemize konuk olduk. Her hafta mahalleleri geziyoruz önemli olan ailelerin ayağına hizmeti götürmektir. Biz Pamukkale Belediyesi olarak yeni kurulan bir belediyeyiz ama bu şenlik bizlerin halk ile iç içe yaşadığımızın ispatıdır. Bundan dolayı da bizler çok mutluyuz. Görüldüğü gibi bir çok aile çocuğu ile birlikte belki de hayatı boyunca unutamayacağı gecelerden birini yaşıyor” dedi.