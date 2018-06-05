Pamukkale’de Dünya Çevre Günü kutlandı

Çevre duyarlılığının dikkat çekildiği programda resimli slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Her yıl 5 Haziran’da kutlanan Çevre Günü ile ilgili olarak Pamukkale Belediyesi her yıl olduğu gibi özel bir etkinlik düzenledi. Deliktaş İlkokulu Bahçesi’nde düzenlenen Dünya Çevre Günü programına Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Pamukkale Belediyesi Meclis üyeleri ile muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Ahmet Nuri Erikoğlu Ortaokulu’ndan 7. sınıf öğrencisi Sinem Güngör günün anlamını belirten konuşmayı yaparken, yine aynı okuldan 8. sınıf öğrencisi Rümeysa Avan ise çevre konulu şiir okudu. Hüseyin Erikoğlu Anaokulu ve Ahmet Hanife Paralı Anaokulu öğrencileri ise atık maddelerden oluşan giysileriyle defile gösterisi yaptılar. Minik öğrenciler performanslarıyla dikkat çekti. Deliktaş İlkokulu, Ahmet Hanife Paralı ve Hüseyin Erikoğlu İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı.

“Bu proje çok önemli bir noktaya dikkat çektiğimizi düşünüyorum”

Ardından törende konuşan Başkanı Gürlesin, belediye olarak bir çok konuda hizmet verdiklerini ifade ederek, “Biz bilindik tüm hizmetlerin yanında çevre konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Bunun en büyük örneği de var. Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanını hayata geçirerek çevre konusuna ne kadar önem verdiğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu proje çok önemli bir noktaya dikkat çektiğimizi düşünüyorum. Biz Pamukkale Belediyesi olarak çevre gününde bu tür etkinliklerle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak açısından önemli. Biz yaptığımız tüm çalışmaları geleceğe eser bırakmak adına yapıyoruz” dedi. Başkan Gürlesin, önemli projelerden biri olan Dokuzkavaklar Mahallesindeki Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği’nin açılışının 8 Haziran Cuma günü bakanları, milletvekillerinin ve protokol üyelerinin katılımıyla yapılacağını da hatırlatarak, tüm vatandaşlarımızı bu açılışımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda ödül töreni de yapıldı. Ahmet Nuri Erikoğlu Ortaokulu, Deliktaş İlkokulu, Hüseyin Erikoğlu Anaokulu ve Hanife Ahmet Paralı Anaokulu yöneticilerine plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili olarak düzenlenen yarışmalarda dereceye giren kişilere ödülleri teslim edildi.