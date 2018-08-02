Pamukkale’de gençler İngilizce konuşmayı öğreniyor

Pamukkale Belediyesi’nin ücretsiz İngilizce kursları devam ediyor. Pamukkale Belediyesi-Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) Projesi kapsamında düzenlenen “Ücretsiz İngilizce Konuşma ve Kültür Kursları”nı tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Pamuk Kafe Üniversite’de gerçekleşen sertifika törenine Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Pamukkale Belediyesi Başkanı Hüseyin Gürlesin, Belediye Başkan Yardımcısı Türkay Gözlükaya, Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Sarı ile yurtdışından gelen gönüllü eğitmenler ile kursiyerler katıldı.

“43 bin Euro hibe geldi”

Törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediyesi’nin 2015 yılında yaptığı başvuru ile Denizli’nin ilk ve tek Avrupa Gönüllü Hizmeti akredite kuruluşu olma unvanını kazandığını belirtti. “Bu tarihten sonra Pamukkale Belediyesi tarafından sunulan 3 AB projesi kabul edilirken 43 bin Euro hibe Denizli’ye getirildi. Özellikle bir turizm bölgesi olarak, ilimizde gençlerimizin yabancı dil öğrenmesinin de önemli olduğunu düşünüyoruz” diyen Başkan Gürlesin, “Bu projeler kapsamında İngiltere, İspanya, Bulgaristan, Romanya, İtalya ve Moldova’dan toplam 16 yabancı eğitmen ikişer aylığına belediyemizde misafir edildi. Gelen yabancı eğitmenler ile 16-25 yaş arası Denizlili gençler belediyemiz tarafından organize edilen ‘İngilizce Konuşma ve Kültür Kursları’nda bir araya gelerek ikişer ay boyunca yabancı dil konuşma pratiği yapma imkânı buldu. Kasım 2016’da başlattığımız ilk çalışmadan bu yana toplam 8 ayrı ikişer aylık dönemde kurslarımız düzenlendi ve kurslarımıza toplamda 2000 kişi İngilizce konuşmayı öğrendi” dedi.

Sertifika töreninde konuşmaların ardından Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Başkan Gürlesin, Başkan Yardımcısı Gözlükaya, , Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Sarı tarafından, ilk olarak eğitmenler Michaella Rillo, Marina Saghin ve Nicoletta Turcanu’ya teşekkür belgesi ve sonrasında da kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.