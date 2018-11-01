Pamukkale'de gençleri yeni buluşma noktası kitap cafe

Pamuk Kafe Üniversite ve Konuşan Banklar ile birlikte tercih edilen Kitap Kafe aynı zamanda ünlü isimlerinde ağırlandığı adres oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmaya yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla halkın hizmetine sundukları Pamuk Kafe Üniversite, Kitap Kafe ve Konuşan Banklar'dan oluşan bölgenin gençlerin uğrak noktası haline geldiğini söyledi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in gençlik projelerinden biri olan ve aynı zamanda, sosyal hayata katkı sunmak noktasında belediyenin sosyal tesis atağı olarak dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamuk Kafe Üniversite, Kitap Kafe ve konuşan banklardan oluşan, bölge özellikle üniversiteli gençleri ağırlıyor.

Konuşan banklarda en güzel şairlerin şiirleri dinleniyor

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamuk Kafe Üniversite'nin belediyenin hem sosyal tesisi hem de etkinlik merkezi olarak kullanıldığına dikkat çekerek, “Kitap Kafe, gençlerimizin vazgeçilmezi arasına girdi. Aynı zamanda, gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirmesi noktasında buluşma noktası da olurken, burada gençlerimizle birlikte birçok etkinlik düzenliyoruz. Gençlerimizle birlikte gerçekleştireceğimiz projelerimizi burada değerlendiriyor. Ünlü isimlerle gençlerimizi burada bir araya getiriyoruz. Üniversiteli gençlerimizin vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirme imkânı bulmaları için isteyen Pamuk Kafe Üniversite'de sohbetler ederken, isteyen Kitap Kafe'deki bilgi hazinesinden faydalanıyor. Dileyen öğrencilerimiz de Konuşan Banklar'da ünlü şairlerden en güzel şiirlerini dinleme imkânı buluyor” dedi.

Kafede konuşan banklarda bulunuyor

Pamukkale Belediyesi'nin gençlik projelerinden biri olan ve 2 bin seçkin yazardan 3 bin adet seçkin kitap bulunduğu Pamuk Kafe Üniversite ve Kitap Kafe'nin bahçesinde ayrıca 9 adet konuşan bankta bulunuyor. Gençler, kitap okumanın zevkini Kitap Kafe'de çıkartırken, Konuşan banklarda, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy, Adil Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Arif Nihat Asya, Mevlana, Yunus Emre, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç'un şiirlerini dinleyerek yorgunluk atıyor.