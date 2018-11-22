Pamukkale'de gezici vezne hizmeti aralıksız sürüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde merkeze uzak olan mahallelerde vatandaşların emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi gibi belediyeye yapılacak her türlü ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için hayata geçirilen gezici vezne hizmetinin düzenli olarak devam ediyor.

2016 yılından bu yana hizmet veren gezici vezne, belirlenen plan çerçevesinde mahalleleri dolaşmaya devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilçede 68 mahallede 343 bin 290 kişiye özellikle merkeze uzak olan mahallelerde yaşayan vatandaşların belediyeye yapacağı emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi gibi ödemeleri için gezici vezne hizmetinin belirlenen plan çerçevesinde hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Uzak mahallelerde yaşayan vatandaşların gezici vezne hizmetimizden oldukça memnun olduğunu aktaran Başkan Gürlesin, “Vatandaşlarımız, gezici vezne hizmetimizle hem zaman kaybı yaşamaktan hem de ödemelerin gecikmesinden dolayı cezai duruma düşmekten kurtuldu. Amacımız, halkımıza en iyi hizmeti, en hızlı şekilde götürmek. Yönetim tarzımız gereği olarak emanetini üstlendiğimiz hemşerilerimizin bilinir belediyecilik hizmetinin yanında sosyal belediyecilik gereklerini de yerine getirme gayreti içerisindeyiz” dedi.

Uygulamadan memnuniyetini dile getiren Gözler Mahallesi'nden Hüseyin Emirdağ, “Bugün çarşıya gelmiştim. Gezici Vezne görünce vergilerimi de ödemek istedim. Bu uygulama olmasaydı vergilerimi ödemek için Denizli'ye Pamukkale Belediyesi'ne gitmem gerekecekti. Bu da benim için hem zaman kaybı hem de maddi külfete sebep olacaktı. Şimdi vezne ayağımıza geliyor. Bizim için gayet olumlu ve güzel uygulama” dedi.