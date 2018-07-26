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26 Temmuz 2018 17:32

Pamukkale’de “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” programı devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bu hafta gerçekleşecek olan “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” çocuk eğlencesinin Belenardıç ve Anafartalar Mahallesi’nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Pamukkale’de “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” programı devam ediyor

26 Temmuz 2018 17:32


Pamukkale Belediyesi’nin ilçe halkının sosyal yaşantısına alternatif seçenekler sunmak amacıyla hayata geçirdiği projelerin devam niteliğindeki “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” eğlenceleri bu yıl da aralıksız sürüyor. Yaz sezonu başından beri mahallelerde geçen yıl olduğu bu yıl da gerçekleştirilmeye başlayan çocuk şenlikleri, “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinlikleri bu hafta sonunda da minikleri bekliyor. Başkan Gürlesin, bu hafta 27 Temmuz 2018 Cuma günü Belenardıç Mahallesi’nde, 28 Temmuz 2018 cumartesi günü Anafartalar Mahallesi’nde düzenlenecek çocuk şenliğine mahalle halkıyla birlikte, tüm ilçe vatandaşlarını etkinliğe davet etti. Başkan Gürlesin, “Cuma akşam Belenardıç Mahallesi’nde Belenardıç İlkokulu bahçesinde, Cumartesi akşamı da Anafartalar Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu İlkokulu bahçesinde çocuk şenliğimiz var. Burada çocuk oyun grupları, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar çocuklarımızı bekliyor. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini amaçladığımız ve saat 20.00’de başlayacak etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.




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