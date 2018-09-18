Pamukkale'de hedef 5 milyon ziyaretçi

Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'de gece ziyaretlerine açılarak antik alanlarda tarihi gösterilerin yapılması durumunda yıllık 5 milyon ziyaretçi hedefine ulaşılacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirasına dahil olarak dünyanın sayılı turizm cazibe merkezi unvanını alan Pamukkale'nin gece ziyaretlerine açılması ve antik alanlarda tarihi-kültürel gösterilerin yapılması durumunda, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin sayısının önemli ölçüde artacağı belirtildi. Pamukkale'nin, ören yerleri arasında en fazla ziyaretçiyi almaya devam ettiğini aktaran DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, 2018 yılında yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçiyi Pamukkale'de ağırlayacaklarını fakat Pamukkale'nin bu rakamların üzerinde ziyaretçi ağırlama potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

“Antik alanda tarihi gösteriler yapılsın”

Hedeflerinin ilk etapta 3 milyona daha sonra 5 milyona çıkarmak olduğunu belirten Başkan Şen, bu hedeflere ulaşabilmek için Pamukkale'nin gece ziyaretlerine açılması gerektiğini ifade ederek, “Antik tiyatroda nitelikli gösterilerin olması gerekiyor. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin gece de burada konaklayarak konaklama gün sayılarını iki güne çıkarması gerekiyor. Eğer bu şekilde olursa Pamukkale'deki ziyaretçi sayısının 5 milyona ulaşacağını ve ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sağlayacağını bekliyoruz. Bir de biliyorsunuz Platinyum Cennet Cehennem Kapısı var, o da bu yıl Eylül Ekim ayında açılacak. Orada da geçmişe dönük gösteriler yapılırsa bunun da hem yerli ve yabancı misafirler tarafından ciddi anlamda ilgi göreceğini bekliyoruz. Bir de bilindiği gibi İsa'nın 12 havarisinden Aziz Filipus'un mezarı var burada. Buraya gelen Hristiyan din adamları buralara geldiklerinde inanılmaz mutlu oluyorlar ve diyorlar ki ‘Biz buraya elimizi sürdük.' Dünyadaki mezarı belli olan tek havarinin mezarı Pamukkale'de. Bu Hristiyanlık alemi için de çok önemli. Laodikya Antik Kenti de yedi kiliseden bir tanesinin olmasından dolayı inanç turizmi için önemli. Denizli Pamukkale bölgesi çok ön plana çıkıyor. Bunun yeterli bir tanıtımını yapabilirsek ve geçmişe dönük gösterilerle bunları besleyebilirsek Pamukkale 5 milyon ziyaretçi sayısına mutlaka ulaşacaktır” dedi.