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04 Haziran 2018 17:07

Pamukkale’de “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü" programı

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in her ayın ilk pazartesi günü gerçekleştirdiği "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü"nün Haziran ayı toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.

Pamukkale’de “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü

04 Haziran 2018 17:07


Başkan Gürlesin tarafından geleneksel hale getirilen "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü" buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlki 2017 yılının Şubat ayında gerçekleşen halk günün Haziran ayı buluşması Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesinde bulunan Pamuk Kafe’de yapıldı. "Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü"ne derdini, dile getirerek sesini duyurmak isteyen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Katılan tüm vatandaşları tek tek dinleyen Başkan Gürlesin, yardımcıları ile birlikte çözüm için ne gerekiyorsa yapıyor.


Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Başkan Gürlesin, halkın derdinin kendilerinin derdi olduğunu ifade ederek, vatandaşların bire bir dinleyerek sorunlarına çözüm bulduklarını kaydetti. Başkan Gürlesin, “Halkımızın derdi bizim derdimiz. Halkımızla her fırsatta bir araya geliyoruz. Ancak, her ayın ilk Pazartesi günü halk günlerimizde vatandaşlarımızı belediyemizde ağırlıyoruz. Burada belediye ile ilgili sıkıntıları olan vatandaşlarımızı dinliyoruz. Yapılabilecek olan bir şey varsa anında çözüm buluyoruz. Diğer kurumlarla ilgili bir konuysa neler yapılması gerekiyorsa vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Ben inanıyorum ki Halk Günü’ne katılan vatandaşlarımızın sorunlarının büyük çoğunluğunu çözüyoruz. Biz her zaman olduğu gibi halkımızı dinlemeye devam edeceğiz” dedi.




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