Pamukkale'de iki yeni Pazar yeri hizmete girdi

Gökpınar ve Tekke Mahalleleri'nde yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda inşa edilen kapalı pazar yerinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Vatandaşların taleplerini alarak gerekli çalışmaları yapan Pamukkale Belediyesi, vatandaşların rahatça alış veriş yapabilmeleri için Gökpınar-Tekke kapalı pazar yeri yaptı. Bir süredir yer bulmak için yapılan çalışmalar sonuç buldu ve iki mahallede yaşayan vatandaşlarla birlikte bölgedeki diğer mahalle sakinlerinin de kullanacağı kapalı pazar yeri yapıldı. Perşembe günleri kurulacak olan ve 20 pazarcı esnafının tezgah açabileceği pazar yerinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, başkan yardımcıları Adnan Kaya, Abdullah Sevinçli ve Türkay Gözlükaya ile Ak Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Ak Parti Pamukkale Kadın Kolları Başkanı Zehra Karabay, Pamukkale Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Hayır yemekleri ve benzeri etkinliklerde burada yapılabilecek”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ise belediyenin doğumdan ölüme kadar her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirterek, “Biz yeni bir belediye olarak çok daha fazla yıldır var olan belediyelerin yapamadığı projeleri hayata geçiriyoruz. Biz halkın dertleriyle dertleniyoruz. Biz vatandaşımızın gönlüne dokunacak projeler yapıyoruz. Başta Gökpınar ve Tekke olmak üzere yakındaki diğer mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza da hitap edecek olan bu pazar yerinde her şey düşünüldü. 375 metrekare kapalı alana sahip olan bu pazar yerinde zabıta odası, bay, bayan ve engelli tuvaleti mevcut. Burayı sadece haftada bir gün pazar yeri olarak değil çok amaçlı kullanılmasını planladık. Hayır yemekleri ve benzeri etkinliklerde burada yapılabilecek. Biz ihtiyaç duyulan mahallelerde imkanlar dahilinde Pazar yerleri yapmayı planlıyoruz. Bu Pazar yerimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Konuşmanın ardından her hafta Perşembe günü kurulacak olan Gökpınar-Tekke Kapalı Pazar Yeri'nin açılışı protokol mensupları tarafından okunan dualarla yapıldı.