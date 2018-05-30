Pamukkale’de ilaçlama seferberliği başladı

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların bahar ve yaz dönemlerinde haşere ve sivrisinek sorunuyla karşılaşmaması için yıl boyu ilaçlama çalışmaları yapıyor. Sivrisineklerin larva dönemi olan kış aylarında rögarlar, besihaneler, havuzlar ve fosseptikler ilaçlanırken, havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve karasineklere yönelik ilaçlama yapılıyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaz kış demeden çalışmalara devam ediyor. Ekipler ergin sivrisineklerin barındığı ahırlar, bina bodrumları, kuyular ve fosseptikler, yeni inşaatlar, terk edilmiş binalar, ağaç kovukları, umumi tuvaletler, çalılık ve fundalıklar, kanallar, çatılar ve benzeri yerlerde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kış aylarında larvaların oluşmaması için yoğun ilaçlamalar yapan ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte bu kez sivrisinek ve karasineklere yönelik ilaçlamalara başladı. 7 gün 24 saat esasıyla yaklaşık 50 kişilik ekiple ilaçlama işlemlerine devam eden Pamukkale Belediyesi, halkın sağlığı ve rahatlığı için mesai harcıyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilaçlama işlemlerinin sadece yaz aylarında değil kışında devam ettiğini belirterek, “İlaçlama genelde yazın yapılan bir çalışma gibi bilinir. Ancak yılın 12 ayı ilaçlama hizmeti yapılıyor. Biz 50 kişilik ekibimizle gece gündüz demeden yıl boyu halkımızın sağlığı için ilaçlamalarımıza devam ediyoruz. Biz 68 mahallemizin tamamında bu konuda etkin mücadele için yoğun çaba harcıyoruz. Sadece sinek değil halkı rahatsız edecek olan tüm haşeratla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kış aylarında daha sinekler larva halindeyken yapılan ilaçlama daha etkili. Belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri bu ilaçlamaları büyük bir özenle devam ediyor. Çalışmaların amacı halkımızın bu konudan şikayetlerini gidermek. Pamukkale’nin daha yaşanabilir hale gelmesi için her konuda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.