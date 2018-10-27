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Pamukkale'de lise öğrencileri ecdadın izinde

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Eğitimde Değerler Eğitimi Programı (EDEP) kapsamında lise öğrencileri Anadolu’nun Türkleşmesi mücadelesi veren Servergazi ve Mehmet Gazi’nin türbeleri ile şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Eğitimde Değerler Eğitimi Programı (EDEP) kapsamında lise öğrencileri Anadolu'nun Türkleşmesi mücadelesi veren Servergazi ve Mehmet Gazi'nin türbeleri ile şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.


Pamukkale Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen projede Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüsrev Odabaşı ve öğrencileri, Anadolu'nun Türkleşmesi mücadelesi veren Servergazi ve Mehmet Gazi'nin türbelerini ve Denizli'nin milli mücadele önderi Müftü Ahmet Hulusi Efendiyi ve Asri Mezarlıkta ki şehitleri ziyaret ettiler.

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