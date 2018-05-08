Pamukkale’de mahalle maçı turnuvası sona erdi

Pamukkale Belediyesi’nin ilkini 2015 yılının ilkbaharında gerçekleştirdiği futbol şöleninin 7’nci Futbol Şöleni İlkbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası tamamlandı. 31 mahalleden 44 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada şampiyon Zeytinköy Zümrütspor oldu.

Turnuvanın şampiyonunu belirleyen maç Zümrüt Zeytinköy Zümrütspor ile İstiklal Dost İstiklalgücü arasında PAÜ sahasında oynandı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin2inde izlediği final maçında ilk devresini 3-2 üstün tamamlayan Zümrüt mahallesi temsilcisi Zeytinköy Zümrütspor maçı 6-4 kazanarak 4 puanla turnuvanın şampiyonu oldu. 3 puanda kalan İstiklal Dost İstiklalgücü ikinci 1 puanı bulunan Karşıyaka Gençlergücü ise üçüncü oldu.

“Pamukkale’de 7. Futbol Şöleni İlkbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası”nın final maçının ardından ödüller düzenlenen törenle verildi. Üçüncü olan Karşıyaka Gençlergücü’nün kupa, madalya ve 3 bin TL’lik hediye çekini Gençlik Hizmetleri Spor Pamukkale İlçe Müdürü Zafer Akçay verdi. İkinci olan İstiklal Dost İstiklalgücü’nün 4 bin TL’lik hediye çeki ve ödüllerini ise Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları Türkay Gözlükaya ve Abdullah Sevinçli tarafından verildi. Müsabakalarda görev yapan hakemlerin bağlı bulunduğu Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şubesi’nin plaketini maçı da yöneten Denizli’nin FİFA kokartlı hakemi Sedef Aktan’a Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin verdi. Başkan Gürlesin, turnuvada attığı 13 golle gol kralı unvanını alan Zümrüt Zeytinköy Zümrütspor’dan Hakan Şahin’e gol krallığı kupasını verdi. Müsabakalarda sağlıkçı olarak görev yapan Serkan Güleçyüz de Başkan Gürlesin tarafından teşekkür plaketi alan isimlerden oldu.

Bu turnuvaya özel olarak Hürriyet Mahallesi’nin temsilen Genç Yeteneklerspor adıyla katılan takıma 17 yaş ortalaması nedeniyle 2 bin TL’lik özel teşvik ödülü de Başkan Gürlesin tarafından teslim edildi.

Ödül töreninin sonunda “Pamukkale’de 7. Futbol Şöleni İlkbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası”nın şampiyonu ödülünü aldı. Zümrüt Zeytinköy Zümrütspor takımına 5 bin TL’lik hediye çeki, kupa ve madalyalarını Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin verdi. Mahallelerde belediye tarafından yapılan halı sahaların kullanıldığına dikkat çeken Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Biz ilçe genelinde 30’a yakın halı saha yaptık. Bu turnuvalarla sahaların kullanılmasını sağlıyoruz. Ama daha önemlisi gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalmasına destek sağlıyoruz. Ayrıca mahalleler arasında kaynaşmayı da bu turnuva ile sağlıyoruz. Yedincisini tamamladığımız turnuvada şampiyon olan Zümrüt mahallesini temsil eden Zeytinköy Zümrütspor’u ve dereceye giren takımları kutluyorum. Diğer tüm takımlarımıza da turnuvaya katıldıkları için teşekkür ederim. Sekizinci turnuvamızın 2018 yılının Eylül ayında kayıtları başlayacak” dedi.