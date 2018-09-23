Pamukkale'de ‘Nefesiniz Nefesimizdir' projesi devam ediyor

AK Parti Denizli Pamukkale İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Karabay, ‘Nefesiniz Nefesimizdir' adlı projesi kapsamında Pamukkale ilçesindeki mahallerinde ikametgâh eden 65 yaş üstü yaşlılarını evlerinde ziyaret ederek duasını aldılar.

Başkan Zehra Karabay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Pamukkale İlçe Mahalle Başkanları ile Pamukkale ilçesindeki mahallerinde ikametgah eden 65 yaş üstü yaşlılarını evlerinde ziyaret ettiler.

Gerçekleşen ziyaretler ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Karabay, proje kapsamında ilçede yaşayan bütün 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Karabay, “Proje kapsamında Pamukkale'nin tüm mahallelerinde ikamet eden yaşlı ve yardıma muhtaç insanları yerinde tespit ederek, bu kişilerin durumları hakkında anket yapıyoruz. Gönüllerini alıyoruz, sohbet havasında ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz. Yaşlılarımızın şimdiye kadar hayal edip de yapamadıkları şeyleri imkanlarımız doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışacağız. Benim de bizzat saha çalışmalarında sizlerle olacağım bu projede tüm mahallerimizdeki gönüllü kadınlarımızın katılımını bekliyoruz” diye konuştu.