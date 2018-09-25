Pamukkale'de öğrenciler için 3 boyutlu yaya geçidi

İlk çalışma Fatih Mahallesi'nde bulunan Hacı İbrahim Cin Ortaokulu önünde yapılırken, zaman içinde ilçe sınırlarındaki okul önlerinde bulunan yaya geçitleri 3 boyutlu hale getirileceği bildirildi.

Kurulduğu 2014 yılından bu yana ilçede yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için bir çok önemli projeyi hayata geçiren Denizli Pamukkale Belediyesi, okulların açıldığı bu günlerde yeni bir uygulama ile dikkat çekti. İlçe genelinde bulunan okullara verdiği destekle dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, şimdi de okul önlerindeki yaya geçitlerini daha güvenli hale getirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yer alan Hacı İbrahim Cin Ortaokulu önündeki yolda “3 boyutlu yaya geçidi” uygulaması başlattı. Sürücüler için optik yanılsama hissi uyandıran 3 boyutlu çizimli yaya geçidi, sürücülere “yolda kasis var” görüntüsü ile araçların yavaşlamasını sağlıyor. 2 Hintli mucit tarafından bulunan “3 boyutlu yaya geçidi” daha çok Kuzey Avrupa ülkelerinde kullanılıyor. Pamukkale'yi daha yaşanır bir hale getirmek için gece gündüz çalıştıkların aktaran Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Bizler her konuda vatandaşlarımızın yanındayız. Burada öğrencilerimizin ve yayalarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz üç boyutlu yaya geçidi uygulaması başlatıldı. Asfalta uygulanan çalışmada uzaktan gelen sürücüye yolda kasis varmış gibi bir izlenim veriyor ve bu nedenle de yavaşlamasını sağlıyor. Bu sayede artık çocuklarımız yaya geçidinden daha güvenli bir şekilde geçebilecek. Üç boyutlu yaya geçidi uygulamasıyla öğrenci ve yayalarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Uygulamayı ilçe geneline yayarak okul önlerindeki yaya geçitlerini daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Pamukkale ilçesinde uygulanan projelerin bir çoğu ülkeye örnek olacak türde. Bu uygulama da örnek olacak çalışmalardan sadece biri. Yeni 3 boyutlu yaya geçitlerimiz hayırlı olsun” dedi.