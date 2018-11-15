Pamukkale'de okulları küçük zabıtalar denetledi

Pamukkale Belediyesi'nin başlattığı ‘Bilinçli Tüketici İçin Kendi Kantinimi Kendim Denetliyorum' projesini kapsamında Başkan Hüseyin Gürlesin, öğrencilerden oluşan küçük zabıta ekibiyle okul kantinini denetledi.

Eğitim alanında çalışmalarını sürdüren Pamukkale Belediyesi, başlattığı ‘Bilinçli Tüketici İçin Kendi Kantinimi Kendim Denetliyorum' projesinin bu yılki ilk eğitimi Saadet Erikoğlu İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, küçük zabıtalarla birlikte okul kantinini denetledi. Ardından, Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından “Bilinçli Tüketici Kimdir?” konulu bilgilendirme toplantısında, çeşitli görsel ve slaytlarla öğrencilere doğru alışveriş ve bilinçli tüketim hakkında bilgi verildi. Toplantıya Başkan Gürlesin'in yanı sıra, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Sevinçli, okul müdürü, öğretmenler ve zabıta ekipleri katıldı. Başkan Gürlesin, zabıta kıyafetleri giyen öğrencilerle birlikte, okul kantininde bulunan gıdaların son kullanma tarihine, saklanma koşullarına, kantinin genel hijyenine, sağlık kurallarına uyumu ile ilgili denetim yaptı. Küçük Zabıtalar denetim sonrasında kendi kantinleri ile ilgili rapor hazırladı.

Başkan Gürlesin, vatandaşlarla direkt etkileşim kurması ve halk sağlığının korunması noktasında zabıtanın en önemli birimleri olduğunu kaydetti. Başkan Gürlesin, halk sağlığının korunması amacıyla belediye zabıta ekiplerinin düzenli olarak sık sık gıda üretimi, satışı yapan tüm esnaf, imalathane ve okul kantinlerini denetlediğini ifade ederek, “Halkımızın bu konuda içinin rahat olmasını istiyoruz. Belediye olarak periyodik olarak ilçemizde bulunan imalathaneleri, gıda satışı yapan yerleri, okul kantinlerimizi denetliyoruz. Halkımıza sağlıklı gıdaların ulaşması noktasında denetimlerimize devam ediyoruz” dedi.

Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan ise, okullarda öğretmenler ve okul aile birlikleri tarafından oluşturulan komisyonun her ay kantinlerin kontrolünü sağladığını belirterek, ‘Kendi Kantinimi Kendim Denetliyorum' projesinin çocuklara bilinçli tüketici olmaları konusunda farkındalık yaratması açısından önemli bir proje olduğunu aktardı.