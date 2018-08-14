Pamukkale’de pazar yerleri daha güvenli ve düzenli

İlçede esnafa yazılıp-silinebilir özelliği olan fiyat etiket tahtası ve esnafın daha temiz, bir bütünlük içinde görünmesi için önlük dağıtımı yapıldı.

Pamukkale Belediyesi sınırları içinde 9’u kapalı olmak üzere 31 semt pazarı bulunuyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, vatandaşların sıklıkla kullandığı alışveriş noktalarından olan pazar yerlerine büyük önem gösteriyor. Göreve geldiği günden bugüne de mahallelerde pazar yerlerinin sayısının artırılması, açık pazar yerlerinin kapalı pazar yerine dönüştürülmesi başta olmak üzere bu konuda önemli çalışmalar yapıldı. Pazar yerlerinin temizliğinden, bakımına kadar vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için güvenlik kameraları da pazar yerlerine yerleştirildi.

“Esnafımıza birçok konuda zorunluluk getirmemiz gerekiyor”

Belediye Başkan Gürlesin, sık sık pazar yerlerini ziyaret ederek hem pazar esnafıyla hem de vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Gürlesin, geçtiğimiz günlerde Kınıklı Kapalı Pazar Yeri’ni ziyaret ederek, hem incelemelerde bulundu hem de esnafa etiket ve önlük dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Gürlesin, “Belediyemiz bünyesinde 9’u kapalı olmak üzere 31 semt pazarımız bulunuyor. Bu pazarlarımızda bin 550’den fazla pazar esnafımız, vatandaşımıza ürün satışı yapıyor. Binlerce kişinin alışveriş yaptığı semt pazarlarının temizliğinden düzenine, kalitesinden güvenliğine, hem esnaf hem de vatandaş memnuniyetine kadar her şeyden sorumluyuz. Bu nedenle esnafımıza birçok konuda zorunluluk getirmemiz gerekiyor. Etiket ve önlükte bunlardan biri” dedi.