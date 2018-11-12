Pamukkale'de Pınarkent'e Kır Düğün Salonu hizmete girdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinin çehresini değiştiren projeleri hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, Pınarkent mahallesine kır düğün salonu açtı.

Eğitimden, sağlığa, sosyal belediyecilikte, güvenliğe; kültürden, spora bir çok alanda hizmet veren Pamukkale Belediyesi, ilçenin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi tarafından 750 bin TL maliyetle Pınarkent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Pınarkent Kır Düğün Salonu'nun açılışı yapıldı. Açılış törenine Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ev sahipliği yaparken, Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları, Pamukkale Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak, Ak Parti İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Ak Parti Pamukkale Kadın Kolları Başkanı Zehra Karabay, Ak Parti ilçe gençlik kolları başkanları, mahalle muhtarları ile çok sayıda Pınarkentli vatandaş katıldı. 3 bin 720 metrekarelik (m2) düğün ve bin 980 m2 yeşil alana sahip olan projede, yürüyüş yolları, kalp şeklindeki yoldan gelin-damat geçiş alanının sağlanacak. Pınarkent Kır Düğün Salonu, halı sahası ve çocuk alanlarıyla da dikkat çekiyor.

“Cumhurbaşkanımızın aileye çok önem veriyor”

Pınarkent Kır Düğün Salonu açılış töreninde konuşan Başkan Gürlesin, oldukça geniş bir alana hizmet verdiklerini ve ilçedeki tüm mahallelere en iyi hizmeti vermek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. 4 yaşında bir belediye olarak yaşamın dört bir yanına dokunmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Gürlesin, “Eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal belediyeciliğe, spordan kültüre bir çok alanda halkımıza dokunmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede açılışını gerçekleştirmek olduğumuz Pınarket Kır Düğün Salonu'da bu alanda yapacak olduğumuz ilk çalışma. Bundan sonra da düğün salonlarının yapımına devam edeceğiz. Bu alan kapanan Pınarkent Belediyesi'ne aitti ve atıl durumda kalmaması için bu şekilde değerlendirdik. Pınarkent Kır Düğün Salonu sadece bir düğün salonu değil. Ailelerin gönül rahatlığı ile gelebilecek olduğu nezih bir ortam. Burayı yaparken sadece Pınarkent Mahallemize değil, tüm bölgemize, Denizli'mize hizmet vermesini öngörüyoruz. Cumhurbaşkanımızın aileye çok önem veriyor. Mutlu aile olma yolunda, o özel günler için, böyle güzel, özel alternatif seçenekler olması için, bu güzel mekana imza atmaktan dolayı mutluyuz. Kış ayındayız ama biz şimdiden yaz aylarına hazırlık yapmak istiyoruz” dedi.

“Güzelliğiyle şehir havasından uzaklaştıracak”

Pınarkent Kır Düğün Salonu içerisinde, çok amaçlı depo, halı saha, çocuk oyun alanı, gelin odası, ahşap çay ocağı, ahşap oturma-dinlenme alanları, mutfak servis alanı, bay-bayan mescit, bay-bayan tuvalet, engelli tuvaleti bulunuyor. Pınarkent'e yapılan bu büyük yatırımın 750 bin TL'ye mal oldu. Başkan Gürlesin, “Düğün alanımız doğal güzelliğiyle sizleri şehir havasından uzaklaştıracak. Pamukkale Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız dere ve yeşil alanın birleştiği bir alandaki yatırımımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, açılış kurdelesi kesildi ve sonrasında Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve protokol hep birlikte Pınarkent Kır Düğün Salonu alanını gezdiler.