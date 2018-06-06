Pamukkale’de sağlık projeleri açılıyor

Pamukkale Belediyesi tarafından yapımım tamamlanan Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği ile Cumhuriyet 112 Acil ve ASM hizmete girecek. 8 Haziran Cuma günü saat 18.00’de Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi, saat 19.00’da da Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği’nin açılışı gerçekleşecek. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katılacağı açılış sonunda Dokuzkavaklar’daki sağlık projesinin önünde iftar yemeği düzenlenecek.

3 ay erken tamamlandı

2016 yılının Ekim Ayı’nın başında temeli atılan Dokuzkavaklar Semti’ndeki Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği, planlanandan 3 ay erken tamamlandı. Denizli’nin il geneline hizmet verecek olan komplekste Dahiliye, Genel Cerrahi, Çocuk, Kadın doğum, KBB, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Üroloji, Ortopedi, Enfeksiyon Hastalıkları, Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Psikiyatri, Cildiye, Fizik Tedavi, Nefroloji poliklinikleri yer alacak. Günde 2 bin poliklinik yapılması öngörülen kompleksin bölgedeki 350 bin vatandaşa hizmet vermesi planlanıyor. Son teknolojiye uygun modern mimari yapıyla yapılan binada sedye asansörleri ve yürüyen merdivenler var. 20 farklı poliklinik hizmetinin yanı sıra tam donanımlı Patoloji laboratuvarı, 400 metrekarelik Fizik Tedavi ünitesi ve fizik tedavi havuzu, 650 metrekarelik 30 cihaz kapasiteli diyaliz ünitesi, içinde kemik dansimetri, ultrason, röntgen, BT, MR bulunan kapsamlı görüntüleme hizmetleri, sterilizasyon ünitesi ve laboratuvarları bulunacak. Bina içinde ise, 112 Acil Müdahale Birimi yer alacak. Burada acil olarak ilk müdahaleler yapılabilecek.

Cumhuriyet 112 Acil ve Aile Sağlık Merkezi

Cumhuriyet 112 Acil ve ASM’nin arsası hayırseverler tarafından bağışlandı. Yaklaşık 1.5 milyon liraya mal olan Cumhuriyet 112 Acil ve ASM, 800 metrekare alanda yapıldı. Zemin ile birlikte 3 katlı olan binada öncelik Aile Sağlık Merkezi’ne verildi. Bunun yanında yine bölgede boşluğu hissedilen 112 Acil Yardım İstasyonu projede yer aldı. Cumhuriyet 112 Acil ve ASM’de Acil Müdahale Odası, Bebek İzleme Odası, Bebek Emzirme Odası, Laboratuvar, 4 adet Poliklinik, Gebe İzleme Odası bulunuyor. Bu tesis 100 bine yakın vatandaşa hizmet veriyor. Kısa sürede inşası tamamlanan sağlık tesisi bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gürlesin: “İlklere imza atıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Biz kurulduğumuz 2014 yılından beri farklı belediyecilik için çalıştık. Dokuzkavaklar’da arsası Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan yere 21 milyon liralık yatırımla 7 katlı dev bir sağlık tesisi yaptık. Bu tesis sadece Pamukkaleli vatandaşlarımıza değil tüm Denizli halkına hitap ediyor. Biz binayı zamanından 3 ay erken tamamlayarak Sağlık Bakanlığı’na devrettik. Hayata geçiriliş şekli ile Türkiye’ye örnek olan Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği, içeriği ile bir hastane niteliğinde. Ancak yataklı servis olmadığı için adı poliklinik. Ama toplamda 7 katlı dev bir sağlık tesisi. Göreve geldiğimizin 30. Ayında çalışmalar başlamıştı. Bizim için bir gün bile çok önemli. Bu nedenle erkenden çalışmaları tamamlayıp, halkın hizmetine sunulması için gereken her şeyi yaptık. Bu tesisimizle birlikte Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 112 Acil ve Aile Sağlığı Merkezi’ni de tamamladık. Bu sağlık tesisi de o bölgede yaşayan 100 bin vatandaşımıza hizmet verecek. Her iki sağlık tesisimizin de hayırlı olmasını diler, emeği geçen başta hayırseverlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.

Açılışlara davet etti

Başkan Gürlesin, 8 Haziran Cuma günü saat 18.00’de Cumhuriyet 112 Acil ve ASM’nin açılışının Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katılacağı törenle yapılacağını da hatırlatarak, “Bakanımız ve kentimizin protokolünün de katılacağı açılışımızla tesisimiz hizmet girmiş olacak. Saat 18.00’de tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Mahallemizde davet ediyorum. Saat 19.00’da da bu kez Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki Pamukkale Belediyesi Semt Polikliniği’nin açılışı gerçekleşecek. Yine sayın bakanımız ve değerli protokol üyelerimiz açılışımızda yer alacak. Törenin ardından vatandaşlarımızla birlikte iftar sofrasında buluşacağız. Tüm halkımızı hem açılışlarımıza hem de iftar yemeğimize davet ediyorum” diye konuştu.