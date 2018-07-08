Pamukkale’de şenlik zamanı

Pamukkale Belediyesi tarafından ilki geçen yıl yapılan ve yaz tatilindeki çocukların farklı bir geçirmelerini amaçlayan “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var “ etkinliği bu yılda devam ediyor. Ramazan ayı ve seçimlerin geride kalmasından sonra şenlikler başladı. “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği Güzelpınar ve Kurtlucalı çocuklar ile başladı. Bu iki mahallenin arasında yer alan Güzelpınar İlkokulu bahçesinde kurulan şenlik alanında minikler doyasıya eğlendi. Etkinlik Fatih mahallesinde de devam etti. Hacı İbrahim Cin Ortaokulu bahçesinde kurulan oyun alanları çocukları ağırladı.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Etkinlikte, katılan çocuklar için hazırlanan çocuk oyun gruplarının yanı sıra, yüz boyama, hayat çekme yarışması, çuval yarışı gibi oyunlar yer aldı. Palyaçoların çocukları mutlu etmek için görev yaptığı şenlikte ücretsiz pamuk şeker, dondurma ve limonata ikramı yapılırken, tüm çocuklara balon hediye edildi. Yaz tatilinde olan çocuklar ise kendileri için hazırlanan bu programda doyasıya eğlendi. Başkan Gürlesin de, çocukların eğlencesine katılarak, halat çekme yarışmasında çocuklarla birlikte mücadele etti. Başkan Gürlesin daha sonra çocuklara pamuk şeker ve limonata ikram etti.